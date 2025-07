Raphael Veiga oscila no Palmeiras e tenta recuperar espaço no segundo semestre

Raphael Veiga não vive seu melhor momento com a camisa do Palmeiras e tem tido momento de instabilidade, perdendo a vaga entre os titulares na equipe do técnico Abel Ferreira. O camisa 23, porém, pode recuperar espaço na equipe no segundo semestre já que o Verdão conta com desfalques importantes.

O jogador volta da Copa do Mundo de Clubes com o Palmeiras em baixa. Ele atuou em quatro das cinco partidas que a equipe disputou no torneio, sendo duas delas como titular. Veiga só não foi utilizado na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, nas oitavas de final.

Na estreia do torneio, no empate sem gols contra o Porto, Veiga começou no banco de reservas, enquanto Mauricio, com quem disputa a vaga no meio-campo, foi o titular. Depois disso, na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, Raphael Veiga começou entre os titulares.

Nesse compromisso, Veiga deu um susto no time depois de uma falta. O árbitro, inicialmente, deu cartão vermelho, mas depois corrigiu para o amarelo. Pendurado e com desempenho abaixo, foi substituído no intervalo, dando lugar a Mauricio, que deu assistência para o gol de Flaco López.

Contra o Inter Miami, permaneceu nos 11 iniciais e saiu, novamente no intervalo. Mauricio entrou na vaga e fez o gol do empate depois do Verdão sair perdendo por 2 a 0. Contra o Botafogo, nas oitavas, não saiu do banco, e voltou a ser utilizado na derrota por 2 a 1 para o Chelsea, pelas quartas de final.

Em algumas ocasiões recentes, Abel Ferreira também alterou a disposição da equipe, com Estêvão atuando como um meia, podendo cair mais pelos lados, sem Veiga ou Mauricio, como foi neste último caso. Ambos foram acionados no segundo tempo, aos 40 e 22 minutos, respectivamente.

Nesta temporada, Veiga disputou 25 jogos, marcou três gols e deu seis assistências. Ao todo, ele tem 355 jogos e 105 gols, além de 11 títulos (duas Libertadores, dois Brasileiros, quatro Paulistas, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil).

Raphael Veiga vinha sendo um dos pilares do time de Abel Ferreira, com a titularidade, muitas vezes, intocável. No último ano, o meia também apresentou momentos de oscilação com a sobrecarga de jogos e viu a disputa acirrar cm a chegada de Mauricio há cerca de um ano.