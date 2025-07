PSG não perdoa lambanças, nocauteia Real de Mbappé em 23min e vai à final

O PSG mostrou por que é o atual campeão europeu, atropelou o Real Madrid por 4 a 0 no reencontro com Mbappé e se garantiu na final do Mundial de Clubes.

O PSG precisou de 23 minutos para nocautear o Real Madrid. A equipe francesa abriu 2 a 0 em lambanças de Asencio e Rüdiger. Depois, fez o terceiro com Dembélé ainda no primeiro tempo. Não fosse Courtois, o massacra na etapa inicial poderia ter sido maior.

Os franceses cadenciaram o jogo no segundo tempo e fizeram o quarto com Gonçalo Ramos. Abatido, o Real não reagiu e se mostrou entregue no jogo disputado no MetLife Stadium.

A derrota dolorida marcou despedidas no Real Madrid. Modric e Lucas Vázquez estão em fim de contrato com o clube espanhol e não terão os vínculos renovados. Os dois começaram o jogo no banco e entraram na etapa final.

O PSG enfrentará o Chelsea na final do Mundial. A decisão ocorrerá no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Como não há disputa pelo terceiro lugar, o Real Madrid volta para casa.

Como foi o jogo

O PSG massacrou o Real Madrid no primeiro tempo. A equipe espanhola não conseguiu respirar do início ao fim dos primeiros 45 minutos. Ligado, o PSG abriu 2 a 0 em oito minutos aproveitando lambanças de Asencio e Rüdiger. Mesmo já com o placar a favor, o time francês manteve o ímpeto e encurralou o rival até chegar ao terceiro. Abatido, o Real pouco fez. Mbappé e Vini Jr. até tentaram algumas arrancadas, mas nada que vencesse a defesa rival e assustasse Donnarumma.

O PSG voltou ligado, e o Real entregue. A equipe francesa começou o segundo tempo com a mesma intensidade do primeiro e criou boas chances. Do outro lado, o Real se mostrou entregue e sem ânimo para tentar diminuir o prejuízo. Xabi Alonso mexeu na equipe e mesmo assim viu o time com postura apática diante de um rival que cadenciou os minutos finais. Diante da apatia do adversários, os substitutos do PSG mostraram serviço e fecharam a conta com Gonçalo Ramos.

Mbappé se lamenta durante jogo entre Real Madrid e PSG no Mundial Imagem: Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images

Lances importantes e gols

Courtois salva a primeira! Fabián Ruíz recebeu pela direita, levou para a esquerda e bateu colocado. Courtois foi no cantinho esquerdo e espalmou.

Que milagre. Hakimi recebeu pela direita e cruzou rasteiro. Dembélé apareceu sozinho e tocou para o gol, mas Courtois se jogou e conseguiu fazer um milagre.

PSG abre o placar em vacilo de Asencio: 1 a 0. Doué dividiu a bola na entrada da área e ela sobrou para Asencio. Sozinho, o zagueiro dominou, pensou demais e foi desarmado por Dembélé. Courtois saiu no pé do atacante, mas ela sobrou para Fabián Ruíz completar.

Fabián Ruíz comemora gol marcado pelo PSG contra o Real Madrid no Mundial Imagem: Amanda Perobelli/REUTERS

PSG repete a pressão e amplia em novo erro do Real: 2 a 0. Rüdiger dominou na defesa e tentou recuo para Courtois. Ele acabou pegando mal demais na bola e deixou Dembélé de cara para o gol. O francês arrancou e tocou na saída do goleiro.

Fabián Ruíz, de novo, amplia ainda no primeiro tempo: 3 a 0. Hakimi foi lançado nas costas de Fran García, teve espaço, carregou e rolou para Fabián Ruíz. Dentro da área, o espanhol dominou e bateu cruzado.

Perdeu! Kvaratskhelia recebeu com muito espaço pela esquerda, invadiu a área, deixou Asencio para trás e bateu tirando de Courtois. Mas tirou demais e mandou perto da trave esquerda.

Courtois evita o quarto. Dembélé arrancou pela esquerda no último lance do primeiro tempo. O atacante tentou cruzar para Doué, mas a bola tomou o rumo do gol. Courtois voltou e salvou quase em cima da linha.

Não valeu! O PSG teve um gol anulado no começo do segundo tempo. Dembélé recebeu pela esquerda e tocou para Doué, sozinho, só tirar de Courtois. O gol foi anulado por impedimento de Dembélé.

Quase, Militão. Nos minutos finais, Modric cobrou escanteio na cabeça de Militão, que cabeceou rente à trave. Pouco depois, o brasileiro teve espaço na entrada da área e soltou o pé para boa defesa de Donnarumma.

Gonçalo Ramos fecha a conta: 4 a 0. Barcola recebeu dentro da área, demorou para finalizar e foi desarmado por Militão. Ele recuperou a bola e serviu Gonçalo Ramos, que finalizou. Na comemoração, o português imitou Diogo Jota.

Gonçalo Ramos comemora gol marcado pelo PSG contra o Real Madrid no Mundial imitando Diogo Jota Imagem: Mike Segar/REUTERS

FICHA TÉCNICA

PSG 4 x 0 REAL MADRID

Data e horário: 9 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: Semifinal do Mundial de Clubes

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

Gols: Fabián Ruíz (5'/1°T), Dembélé (8'/1°T), Fabián Ruíz (23'/1°T), Gonçalo Ramos (42'/2°T)

Cartões amarelos: Tchouaméni, Carvajal (REA), João Neves (PSG)

Público: 77.542

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes (Lee); Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz (Zaire-Emery); Doué (Mayulu), Kvaratskhelia (Barcola) e Dembélé (Gonçalo Ramos). Técnico: Luis Enrique

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio (Éder Militão), Rüdiger e Fran García; Tchouaméni, Bellingham (Modric) e Güler (Lucas Vázquez); Vini Jr (Brahim Díaz), Mbappé e Gonzalo García (Carvajal). Técnico: Xabi Alonso