PSG vem no embalo de tríplice coroa para desafiar tradição do Real em semi do Mundial de Clubes

De um lado uma equipe que vem embalada pelo título da Champions League e se consolidou entre os gigantes da Europa com um futebol envolvente. Do outro, o maior campeão do continente europeu, que vê, neste primeiro Mundial de Clubes organizado com este formato pela Fifa (32 equipes), a oportunidade de salvar uma temporada onde não conseguiu amealhar nenhuma conquista. É nesse ambiente que Paris Saint-Germain e Real Madrid fecham as semifinais nesta quarta-feira, às 16h, no Metlife Stadium, em New Jersey, em busca de uma vaga na grande decisão.

O adversário já está definido. Nesta terça-feira, no mesmo local. O Chelsea derrotou o Fluminense por 2 a 0, com dois gols do brasileiro João Pedro, e confirmou presença no duelo do próximo domingo.

Respaldado após eliminar o Bayern de Munique nas quartas de final, o time parisiense entra disposto a fechar a excelente temporada com mais uma conquista de vulto. Campeão da Copa da França e também do Campeonato Francês, o técnico Luis Enrique colocou o PSG na mais alta prateleira da Europa ao arrebatar a atual edição do mais nobre torneio de clubes do continente. E a conquista veio cheia de estilo, com um contundente 5 a 0 sobre a tradicional Inter de Milão.

No Mundial, o PSG impôs o seu DNA ofensivo e não deu chances aos rivais. Em cinco jogos até aqui, foram quatro vitórias, 12 gols marcados e apenas um sofrido, o de Igor Jesus na única derrota da equipe no torneio (revés de 1 a 0 para o Botafogo), em jogo pela segunda rodada da fase de grupos.

Para a partida diante do poderoso Real Madrid, Luis Enrique tem dois desfalques certos. Expulsos contra o Bayern, Willian Pacho e Lucas Hernández pegaram dois jogos e não atuam mais nem no caso de uma eventual final. Alheio a isso, o treinador aposta no conjunto de sua equipe.

"Temos jogadores experientes e que estão acostumados a grandes jogos. Estaremos competindo em uma partida de semifinal, que vale vaga na decisão e isso é mais do que motivador", afirmou o comandante espanhol que vem marcando o seu nome no clube como um dos maiores técnicos mais vencedores.

Normalmente tido como favorito em qualquer torneio em que participa, o Real Madrid (dono de 15 títulos da Champions) tem no Mundial a última chance de levantar um troféu em uma temporada onde o Barcelona dominou a Espanha. Em reconstrução após a saída de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, os holofotes se concentram agora no substituto Xabi Alonso.

Um outro personagem ajuda a incrementar ainda mais essa partida com cara de final de campeonato. Revelado pelo rival, Mbappé viu de longe seu ex-clube conquistar a Europa. Agora, ele tem a chance de quebrar a série de conquistas dos franceses tirando do PSG, a chance de se credenciar à final do Mundial.

Invicto no torneio, o clube merengue passou pela Juventus (1 a 0) nas oitavas e levou um certo susto diante do Borussia Dortmund nas quartas (3 a 2). Para esse duelo, o próprio Xabi Alonso reconhece que seus comandados precisam jogar mais. "Estamos diante do campeão da Champions e um time que pratica um belo futebol. Toda a atenção será necessária para conseguirmos nossos objetivos", disse.

Com Mbappé de volta ao time, deixou a sua marca no último jogo após se recuperar de uma gastroenterite, Alonso pode se dar ao luxo de lançar mão de um trio formado pelo próprio astro francês, Vini Jr e o novato Gonzalo García, artilheiro da equipe com quatro gols. No confronto entre o time da moda contra o maior vencedor da Europa, a promessa é de que o torcedor tem tudo para prestigiar um grande confronto.