Prancheta do PVC: Como Luis Enrique armou PSG para atropelar Real Madrid

Polivalência e coletividade foram as grandes armas do PSG (FRA) para golear o Real Madrid (ESP) na semifinal do Mundial de Clubes, analisou Paulo Vinicius Coelho, o PVC, no Fim de Papo.

Os franceses venceram por 4 a 0 e garantiram vaga na final da competição, em que vão enfrentar o Chelsea (ING), que derrotou o Fluminense na outra semifinal.

A base do PSG é um 4-3-3, mas você nunca vai ver o time assim postado. Quando está defendendo, voltam Doué e Kvaratskhelia e formam um 4-1-4-1. Quando ataca, o Hakimi vira ponta direita. E o Luis enrique vinha fazendo uma saída de três com o Nuno Mendes e o Vitinha como pivô defensivo. O Nuno Mendes sai para construir e o Vitinha faz a cobertura, em um 3-2-5.

Hoje, ele fez diferente: o Vitinha ficou mais defensivo e o Fabián Ruiz voltou para fazer a saída de três. [...] O Nuno jogou como meia esquerda. Assim, o time se postava com a bola, com o João Neves chegando também. E o Fabián Ruiz trocava com o Nuno Mendes, tanto que fez dois gols. [...] É uma capacidade de polivalência gigantesca - é o jogo coletivo.

Paulo Vinicius Coelho

