Polêmica! Ex-UFC, Tim Kennedy admite ter mentido sobre condecoração militar

Ex-lutador do UFC e veterano do Exército dos Estados Unidos, Tim Kennedy se viu no centro de uma polêmica após admitir que mentiu publicamente sobre uma condecoração militar que nunca recebeu. A controvérsia ganhou força após a repercussão de um vídeo nas redes sociais, reacendendo questionamentos sobre a veracidade de sua trajetória.

A gravação foi publicada por Nathan Cornacchia - também ex-Boina Verde e atualmente criador de conteúdo - e resgatava uma entrevista de 2017 na qual Kennedy afirmava ter sido agraciado com a Estrela de Bronze com Valor. Trata-se de uma das mais altas honrarias militares concedidas nos Estados Unidos a soldados que demonstram heroísmo em combate. Na ocasião, ele ainda descrevia um suposto episódio de confronto que teria motivado a premiação.

A revelação teve grande repercussão, especialmente entre membros da comunidade militar, que consideram esse tipo de falsa alegação um desrespeito àqueles que, de fato, arriscaram - ou perderam - suas vidas para conquistar esse tipo de reconhecimento. Diante da reação negativa, Kennedy se pronunciou nas redes sociais e publicou um extenso pedido de desculpas. No comunicado, assumiu ter cometido um erro ao exagerar ou distorcer partes de seu histórico nas Forças Armadas. Ele afirmou ainda estar comprometido em adotar uma postura mais transparente e responsável a partir de agora.

Veja a íntegra do pedido de desculpas

"Quero assumir total e inequívoca responsabilidade por um erro grave.

Ao longo dos anos, fiz declarações públicas e participei de entrevistas nas quais relatei, de forma não intencional, aspectos incorretos do meu serviço militar. Mais notavelmente, sugeri - direta ou indiretamente - que havia sido condecorado com a Estrela de Bronze com "Valor". Isso não é verdade, e não há desculpa para isso. Nunca recebi essa honraria e lamento profundamente ter sugerido o contrário.

Esse tipo de reconhecimento é sagrado. Representa uma coragem extraordinária sob fogo - atos que colocam vidas em risco ou custam vidas. Àqueles que verdadeiramente conquistaram essa medalha, às suas famílias e irmãos de farda, ofereço meu sincero e direto pedido de desculpas. O que eu disse desrespeitou o serviço de vocês, e assumo total responsabilidade por isso.

Eu era jovem quando entrei para o olhar público e, embora não estivesse preparado para o escrutínio ou a pressão que isso trouxe, isso não me absolve. Eu deveria ter sabido agir melhor. Integridade não é algo situacional, e falhei em manter os padrões que dizia representar.

À comunidade militar e de veteranos - especialmente àqueles que serviram em combate ou perderam pessoas que amavam - peço desculpas, profundamente. Sei que decepcionei muitos de vocês. Vocês tinham todo o direito de esperar mais de mim, e eu não correspondi a isso.

Este pedido de desculpas não é o fim, é o começo. Estou comprometido em reconstruir a confiança por meio da reflexão honesta, responsabilidade visível e serviço contínuo à comunidade à qual me representei de forma equivocada. Não falarei mais sobre meu serviço de uma forma que me exalte além do que realmente fiz.

A partir de agora, minhas palavras serão guiadas pela verdade, humildade e respeito.

Compreendo que palavras, sozinhas, não curam decepções nem restauram a confiança. Somente o tempo e as ações podem fazer isso.

Agradeço àqueles que me cobraram. Farei o meu melhor para honrar essa cobrança a partir de agora".

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok