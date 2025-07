Astro do Chelsea elogia brasileiros e diz qual deu mais trabalho no Mundial

Do UOL, em São Paulo

O atacante Pedro Neto, um dos destaques do finalista Chelsea, disparou elogios aos representantes brasileiros no Mundial e opinou qual deles, entre os três que o time inglês enfrentou, deu mais trabalho durante o torneio.

É uma pergunta muito difícil [qual deu mais trabalho]. Sem dúvida três equipes com muita qualidade. Acho que o resultado falou por si... Também é verdade que tivemos um expulso contra o Flamengo, mas nos venceu

Mas todas as três equipes foram complicadas, deu para ver a experiência e a qualidade dos jogadores que eles têm. Estamos muito contentes de ter vivido essa experiência. Foi a primeira vez que joguei contra times brasileiros e peguei logo três. Sem dúvida, aprendi muito também com esses jogos.

O que aconteceu

O Chelsea realizou três jogos contra brasileiros neste Mundial e só não enfrentou o Botafogo. Desses confrontos, dois foram na fase eliminatória.

O time inglês perdeu para o Flamengo na fase de grupos e eliminou Palmeiras e Fluminense no mata-mata —nas quartas e semi, respectivamente. Por isso, Pedro Neto indicou que o Rubro-negro foi o brasileiro que mais deu trabalho para os Blues. O camisa 7 foi o autor do gol do Chelsea na derrota de virada para o Fla.