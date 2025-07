Roma prepara oferta de quase R$ 200 milhões por Richard Ríos, diz jornal

A Roma prepara uma oferta de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 192 milhões) pelo meio-campista Richard Ríos, do Palmeiras. A informação é do jornal italiano Gazzetta dello Sport.

O que aconteceu

A proposta já inclui um bônus ao clube paulista, mas não chega perto do valor da multa rescisória. O Alviverde renovou com Ríos no ano passado e manteve a multa rescisória em 100 milhões de euros (R$ 638,7 milhões na cotação atual).

A Roma está pronta para enviar uma "oferta decisiva nas próximas horas" ao Palmeiras, informou o jornal italiano. Além disso, as conversas entre as partes se intensificaram nos últimos dias.

Segundo o tabloide, o valor é considerado pelo Palmeiras como "base" para iniciar negociações pelo jogador, um dos destaques da equipe durante a Copa do Mundo de Clubes.

Ríos é apontado como "favorito" na lista de reforço de Gasperini para a próxima temporada. O jogador tem sido alvo do mercado europeu desde o bom desempenho na Copa América de 2024.

Clubes como Atlético de Madri, Inter de Milão, Crystal Palace, Nottingham Forest e Tottenham apareceram como potenciais interessados por Richard Ríos, apontou a imprensa europeia nos últimos dias.

Já o meia colombiano desconversou sobre uma possível saída do Palmeiras: "O que eu sei é o que vocês [jornalistas] sabem. Só especulações mesmo. Acho que até agora não chegou nada no clube e, se não chegou, não é notificado nada para mim. Não tenho como responder essa pergunta porque não tenho nada concreto", afirmou após a eliminação para o Chelsea no Mundial de Clubes.

Ríos é o terceiro atleta do Alviverde com mais partidas no ano, com 37 em 40 possíveis. O camisa 8 tem 2.497 minutos em campo e quatro gols.