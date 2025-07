Palmeiras: Gómez teve papel decisivo na contratação de Sosa, diz Hernan

Capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez teve papel decisivo na contratação do compatriota Ramón Sosa, contou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo ele, Gómez ligou para Sosa e "convocou" o paraguaio para jogar no Verdão. O jogador estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, e assinou contrato de cinco anos.

Uma pessoa do Palmeiras, um conterrâneo dele, foi fundamental nessa negociação: Gustavo Gómez. Quando apareceu o Palmeiras já em janeiro, o Sosa falou: 'pô, vou jogar ao lado do meu ídolo?' E aí não rolou porque foi mais uma sondagem, o Palmeiras ainda estava montando o elenco, não tinha o Vitor Roque, o Paulinho estava chegando, e ficou em stand-by.

Agora, como o Palmeiras perde o Paulinho e o Estêvão está indo para o Chelsea, viu-se essa necessidade de correr de novo nessa bola. E aí o Gustavo Gómez passou a mão no telefone e falou assim — 'vem jogar com o pai'. E o moleque falou — 'eu vou agora, é pra já!'

Teve o envolvimento do capitão do time nessa parada de chamar o cara e falar: 'ó, vem aqui, aqui tem estrutura, aqui você vai jogar, aqui vai ter grandes competições, tem um grande treinador, vem'. E aí o negócio se deu rápido até.

André Hernan

O colunista detalhou que Sosa é avaliado no Palmeiras como um jogador de perfil físico e tático.

Uma pessoa muito importante do Palmeiras, muito próxima ali da comissão técnica, disse que a escolha foi porque ele é um jogador tático, que te dá mais opções e tem um entendimento tático muito grande. E é um jogador de força física.

André Hernan

O Palmeiras vai desembolsar cerca de 14 milhões de euros (R$ 90 milhões) pelo atacante de 25 anos.

Sosa se apresenta à comissão técnica de Abel Ferreira como substituto de Estêvão, transferido para o Chelsea.

Além disso, Paulinho vai passar por nova cirurgia e ainda não tem previsão de retorno, o que abre concorrência na linha atacante do Alviverde.

