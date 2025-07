Palmeiras anuncia contratação de Ramón Sosa até 2030

O Palmeiras anunciou hoje a contratação do atacante paraguaio Ramón Sosa, que estava no Nottingham Forest. O jogador assinou por cinco temporadas, até o meio de 2030.

Estive falando com o Gustavo Gómez na seleção, também conversei com o Flaco [López]. Me falaram muito bem sobre o clube, eu também já conhecia a grandeza do Palmeiras. Muito feliz de estar aqui, de vestir essa camisa pela primeira vez. Acho que essa camisa serviu muito bem em mim. Ramón Sosa

Jogo por fora, gosto do mano a mano, de encarar a marcação. Gosto de marcar gols ou dar assistências aos meus companheiros. Podem esperar um jogador que deixa tudo dentro de campo e sempre vai querer ganhar.

O que aconteceu

O Palmeiras desembolsou cerca de 14 milhões de euros (R$ 90 milhões) pelo atacante de 25 anos. Sosa foi revelado pelo River Plate (PAR) e teve boa passagem pelo Talleres (ARG), com 17 gols e 12 assistências. Ele também foi um dos atletas com mais dribles no cenário nacional.

O paraguaio vem de uma passagem discreta pelo time inglês. Em sua primeira temporada, foram 23 partidas — sendo apenas quatro delas como titular — três gols e uma assistência. Sosa não balança as redes desde fevereiro. O Forest desembolsou, em agosto do ano passado, 9,3 milhões de libras (R$ 69,1 mi) pelo jogador de 25 anos.

Pela seleção paraguaia, foi convocado para amistosos em 2022 e participou da Copa América de 2024. Ao todo, são 23 partidas pelo Paraguai.

O atacante será o 13º paraguaio a vestir a camisa do Palmeiras e destacou a parceria com Gustavo Gómez: "Sempre converso com o Gómez. Ele me falou muito sobre como é o clube, sobre as pessoas que trabalham aqui, os jogadores. Ele ajudou na minha decisão de vir para cá e, agora que estou aqui, pude ver como é um clube incrível", contou.

O Alviverde conta atualmente com nove estrangeiros no elenco: os paraguaios Ramón Sosa e Gustavo Gómez, os argentinos Agustín Giay, Aníbal Moreno e Flaco López, os uruguaios Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres e o colombiano Richard Ríos.