Palmeiras terá maratona com jogos a cada 3 dias e pausa só em caso de queda

O Palmeiras inicia a preparação para a segunda metade da temporada na sexta-feira e terá uma maratona pela frente, que só poderá ser "encurtada" caso o time amargue uma eliminação na Copa do Brasil.

O que aconteceu

O Alviverde pode chegar a 14 partidas em um intervalo de 45 dias, o que dá uma média próxima a um jogo a cada três dias. O primeiro compromisso do Alviverde será contra o Mirassol, no dia 16 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

E a maratona seria ainda maior caso a CBF não tivesse adiado o clássico contra o Santos, inicialmente programado para este fim de semana, quando o Campeonato Brasileiro será retomado após a pausa para o Mundial de Clubes.

Ao todo, serão nove rodadas do Brasileirão, oitavas de final da Libertadores e pelo menos as oitavas da Copa do Brasil. O Palmeiras enfrentará o Universitario (PER) pelo mata-mata da competição sul-americana, e o Corinthians pela Copa nacional.

A única "pausa" aconteceria caso o time de Abel Ferreira fosse eliminado da Copa do Brasil. Os jogos de ida das quartas de final estão previstos para acontecer em 27 de agosto, enquanto a volta será apenas em 11 de setembro.

Por outro lado, se avançar na competição, o Palmeiras terá um respiro apenas em setembro, por conta da data Fifa, que acontece entre os dias 1º e 9 de setembro. Abel, porém, deverá perder jogadores para seleções neste período de treinamentos.

Vale lembrar, porém, que o Alviverde tem dois jogos adiados pelo Brasileirão, que podem ser realocados para a data Fifa. Além do clássico contra o Santos, o clube paulista teve o duelo contra o Juventude adiado para ter um maior tempo de preparação para o Mundial de Clubes. A CBF ainda não divulgou as novas datas destes dois compromissos.

Essas partidas, inclusive, podem virar uma dor de cabeça caso o Palmeiras avance nos torneios mata-mata. Isso porque o calendário brasileiro deste ano já está apertado por conta da pausa para o Mundial. O Brasileirão, por exemplo, tem fim previsto para 21 de dezembro.

Calendário do Palmeiras

16/07, às 19h - Palmeiras x Mirassol (Brasileirão)

20/07, às 17h30 - Palmeiras x Atlético-MG (Brasileirão)

23/07, às 19h - Fluminense x Palmeiras (Brasileirão)

26/07, às 21h - Palmeiras x Grêmio (Brasileirão)

30/07, às 21h30 - Corinthians x Palmeiras (8ªs Copa do Brasil)

03/08, às 20h30 - Vitória x Palmeiras (Brasileirão)

07/08, às 21h30 - Palmeiras x Corinthians (8ªs Copa do Brasil)

09/08 - Palmeiras x Ceará (Brasileirão)*

14/08, às 21h30 - Universitario (PER) x Palmeiras (8ªs da Libertadores)

16/08 - Botafogo x Palmeiras (Brasileirão)*

21/08, às 21h30 - Palmeiras x Universitario (PER) (8ªs da Libertadores)

23/08 - Palmeiras x Sport (Brasileirão)*

27/08 - data-base das quartas de final da Copa do Brasil

30/08 - Corinthians x Palmeiras (Brasileirão)*

*data e horário ainda não confirmados pela CBF

Próximas datas da Copa do Brasil

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro

27 de agosto e 11 de setembro Semifinais: 5 e 19 de outubro

5 e 19 de outubro Finais: 2 e 9 de novembro

Próximas datas da Copa Libertadores