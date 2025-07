Palmeiras bate São Paulo e abre três pontos na liderança do Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, na Arena Barueri, o Palmeiras conquistou um importante resultado pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O Verdão venceu o rival São Paulo pelo placar de 3 a 2, com gols anotados por Riquelme, Heittor e Halerrandrio. Ryan Francisco, atacante utilizado na equipe principal, e Paulinho marcaram os tentos do time do Morumbis.

Com o resultado, o Alviverde chegou aos 36 pontos na tabela, abrindo três de vantagem em relação ao vice-líder Red Bull Bragantino, que empatou na rodada e tem 36 unidades. O São Paulo, por sua vez, lamentou muito o resultado no Choque-Rei. Isso porque o Tricolor segue a cinco pontos do G8, com 21 pontos conquistados, na 13ª posição. O Vasco, que tem 26, abre a zona de classificação às quartas de final do Brasileirão sub-20.

O Palmeiras volta aos gramados neste sábado, às 15h (de Brasília), quando visita o Ituano, em Itu, pelo Campeonato Paulista sub-20. Os palestrinos só voltam à atenção ao Brasileirão no próximo dia 16, quarta-feira, quando, às 15h30, enfrenta o Atlético-GO em Goiânia, pela 18ª rodada do torneio.

O São Paulo vive situação semelhante ao adversário. Neste sábado, o Tricolor do Morumbis mede forças, fora de casa, diante do Clube Atlético Bandeirante, às 15h. Já no dia 16, às 15h, visita o Cruzeiro em Belo Horizonte.

Palmeiras x São Paulo: os gols

Aos 33 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras abriu o placar na Arena Barueri. Após cruzamento preciso de Gilberto pela direita, Riquelme Fillipi apareceu livre na área e cabeceou firme para o fundo da rede, marcando o primeiro gol do clássico.

Dois minutos depois, aos 35, o Verdão ampliou. Heittor recebeu belo passe na entrada da área, dominou e finalizou com precisão, sem chances para o goleiro tricolor, colocando 2 a 0 no marcador ainda na etapa inicial.

Aos 23 minutos, o Tricolor finalmente conseguiu furar a defesa alviverde. Ryan Francisco recebeu perto da entrada da área, avançou com liberdade e soltou uma bomba no ângulo. Um golaço, sem nenhuma chance para Aranha, diminuindo para 2 a 1.

Mas aos 25 minutos, o Palmeiras respondeu rapidamente e voltou a ampliar. Halerrandrio aproveitou erro da zaga são-paulina, ficou cara a cara com o goleiro e marcou o terceiro gol palmeirense, decretando a vitória por 3 a 1.

O São Paulo continuou tentando e diminuiu, mais uma vez, aos 27 minutos. Arthur, do Verdão, rebateu um cruzamento e Paulinho ficou com a sobra. De primeira e de fora da área, o jogador do Tricolor mandou uma pancada de fora da área, sem reação para Aranha.