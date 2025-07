'Outro nível': Colunistas analisam goleada do PSG sobre o Real Madrid

A goleada sobre o Real Madrid (ESP) por 4 a 0 na semifinal do Mundial de Clubes mostrou toda a força do PSG (FRA), credenciando-o como grande favorito ao título, opinaram Alicia Klein, Danilo Lavieri e PVC, no Fim de Papo.

Na decisão, os franceses encaram o Chelsea (ING), que garantiu a vaga ontem, após vencer o Fluminense por 2 a 0. Antes, os ingleses já haviam eliminado outro brasileiro, o Palmeiras, com vitória por 2 a 1 nas quartas de final.

PVC: PSG engoliu o Real Madrid

O PSG é muito melhor sem o Mbappé do que com ele. A gente viu isso hoje. Basta olhar o jogo. [...] Coletivamente, o PSG engoliu o Real Madrid. E tem a ver com algumas mudanças que o Luis Enrique fez no time.

Paulo Vinicius Coelho

Lavieri: PSG aproveitou erros porque pressionou

O que o PSG fez hoje aqui mostrou uma superioridade impressionante. O Asencio errou, o Rudiger errou, sim, mas esse tipo de erro só é fatal quando o adversário está pressionando. E o PSG estava marcando lá em cima. O Real Madrid errou e o PSG foi matador. Foi surpreendente.

Danilo Lavieri

Alicia: PSG atua em um nível de futebol único

O PSG matou o jogo em dez minutos e depois controlou a posse de bola, continuou muito agressivo, teve as melhores chances do jogo e não deu nem uma chance ao Real Madrid. [...] Talvez o PSG esteja operando em um nível de futebol sozinho, onde não tem mais ninguém. O Chelsea não jogou esse futebol que a gente viu do PSG até agora na competição.

Alicia Klein

