Onde vai passar Bahia x Fortaleza pela Copa do Nordeste? Como assistir ao vivo

Bahia e Fortaleza se enfrentam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo SBT (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

A eliminatória é decidida em jogo único e, em caso de empate, será definida nos pênaltis. Quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Sport e Ceará.

Bahia liderou chave e chega com confiança às quartas. Os baianos somaram 16 pontos no Grupo B, enquanto o Fortaleza avançou com nove, em quarto no Grupo A.

Equipes voltam a campo após a pausa no calendário. O Bahia fez 3 a 0 no Red Bull Bragantino, fora de casa, no último compromisso; o Fortaleza perdeu para o Santos por 3 a 2.

Bahia x Fortaleza -- Copa do Nordeste