Olympique de Lyon reverte rebaixamento e permanecerá na 1ª divisão francesa

Por Tristan Veyet

(Reuters) - O rebaixamento do Olympique Lyonnais para a 2ª divisão francesa foi anulado pelo comitê de apelação do DNCG, órgão fiscalizador das finanças do futebol francês, nesta quarta-feira.

O comitê determinou uma estrutura para a folha salarial e as taxas de transferência no orçamento proposto pelo clube para a temporada 2025/2026.

"O Olympique de Lyon saúda a decisão de hoje do DNCG de manter o clube na Ligue 1", disse o Lyon em um comunicado.

"O Olympique de Lyon gostaria de agradecer ao comitê de apelação por reconhecer a ambição da nova equipe de gestão do clube, que está determinada a garantir que o clube seja administrado com seriedade no futuro."

O Lyon, que foi campeão francês sete vezes seguidas de 2002 a 2008, classificou-se para a Liga Europa da próxima temporada após terminar em sexto lugar na Ligue 1 da França.

O clube fora rebaixado pelo DNCG em novembro devido à má situação de suas finanças.

A decisão foi confirmada em junho, após uma reunião entre o empresário norte-americano e proprietário do clube, John Textor, e o DNCG.

O Eagle Football Group, a empresa de Textor que controla o Lyon, registrou um prejuízo líquido de 117 milhões de euros no primeiro semestre do ano fiscal que terminou em 31 de dezembro.

A dívida líquida do grupo chegou a 540,7 milhões de euros até o final de 2024.

A magnata do futebol feminino, Michele Kang, proprietária do time feminino do Lyon, foi nomeada presidente do Olympique de Lyon este mês para substituir Textor.

O Eagle Football Group também é o proprietário do Botafogo, atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores.

(Reportagem de Tristan Veyet, em Gdansk)