Oito anos de Arboleda: relembre momentos marcantes do zagueiro pelo São Paulo

O zagueiro Robert Arboleda completa nesta quarta-feira oito anos de sua estreia pelo São Paulo. O atleta mais longevo do elenco atual fez seu primeiro jogo com a camisa do Tricolor no dia 9 de julho de 2017, no clássico com o Santos, na Vila Belmiro.

Com 330 partidas, o equatoriano é o quarto maior estrangeiro com mais jogos pelo clube, atrás apenas dos uruguaios Pedro Rocha (392 jogos) e Darío Pereyra (453 jogos) e do argentino Poy (525 jogos). Além disso, Arboleda é o zagueiro do São Paulo com mais gols marcados no século XXI, com 22.

Assim, a Gazeta Esportiva escolheu seis momentos marcantes do zagueiro pelo clube paulista. Veja abaixo:

Gol em estreia

Arboleda com a taça da Supercopa do Brasil de 2024. Foto: Divulgação / @SaoPauloFC

Arboleda conquistou a Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras. Após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, o Tricolor venceu nos pênaltis por 4 a 2.