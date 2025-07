Novo reforço do Palmeiras, Ramón Sosa revela ajuda de sul-americanos e elogia estrutura do clube

O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do atacante paraguaio Ramón Sosa, que estava no Nottingham Forest, da Inglaterra. O jogador de 25 anos esteve presente na Academia de Futebol nesta quarta-feira e falou sobre sua relação com os outros sul-americanos do elenco.

"Estive falando com o Gustavo Gómez na seleção, também conversei com o Flaco. Me falaram muito bem sobre o clube. Eu também já conhecia a grandeza do Palmeiras. Estou muito feliz de estar aqui, de vestir essa camisa pela primeira vez. Acho que essa camisa serviu muito bem em mim", afirmou Sosa, em entrevista ao site do Verdão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

Estrutura excelente

Em seguida, o novo reforço do Palmeiras elogiou a estrutura do clube na Academia de Futebol. Sosa, que estava no futebol inglês, disse que se surpreendeu.

"Me surpreendeu a estrutura, é uma loucura. Fiz um reconhecimento, vi muitas coisas que você não encontra na maioria dos clubes e aqui temos. Isso mostra que é um clube preparado para tudo, sempre crescendo", completou ele.

Ao longo da última temporada, pelo Nottingham Forest, o paraguaio disputou apenas 23 jogos, anotou três gols e deu uma assistência. No Campeonato Inglês, Ramón Sosa entrou em campo 19 vezes, sendo titular em uma única oportunidade, com apenas um gol marcado.