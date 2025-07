Nocaute do ano? Ex-campeão do UFC coloca Ruffy acima de Topuria em lista de destaques

A temporada de 2025 ainda está em andamento, mas para Daniel Cormier o prêmio de 'Nocaute do Ano' já está bem encaminhado. E se engana quem pensa que o ex-campeão meio-pesado (93 kg) e peso-pesado do UFC citou a recente vitória de Ilia Topuria sobre Charles 'Do Bronx' como a favorita para ganhar o prêmio. Apesar de exaltar o feito de 'El Matador', o atual comentarista do Ultimate colocou um brasileiro acima do georgiano: Maurício Ruffy.

Em recente participação no programa 'Good Guy/Bad Guy', da 'ESPN' americana, Cormier exaltou o triunfo de Ruffy no UFC 313, em março deste ano. Na ocasião, o representante da 'Fighting Nerds' chocou o mundo ao aplicar um nocaute avassalador via chute giratório no adversário 'King' Green. O momento, na visão de 'DC', merece ser eleito, ao menos por ora, como o melhor nocaute de 2025.

"Topuria nocauteou o Charles Oliveira, Malcolm Wellmaker nocauteou o Moutinho e o Maurício Ruffy acertou aquele chute rodado de calcanhar no King Green. Acho que essa é óbvia. O nocaute do Topuria foi o mais valioso por conta do palco e do que representou, mas em termos de nocaute (que chocam), foi o chute giratório do Maurício Ruffy. Aquilo foi uma loucura, porque sabemos o quão bom o Green é, que os olhos deles são bons. E mesmo assim ele não fazia ideia que aquele chute de calcanhar estava chegando. Ruffy acerta ele e 'boom', rosto no chão, acabou. Esse é o meu nocaute do ano até agora", opinou 'DC'.

Ruffy vs Topuria?

Coincidentemente, Ruffy colocou Topuria em seu radar após o UFC 317. Alegando pedidos dos fãs de Charles Do Bronx, o striker paulista abraçou a alcunha de 'vingador brasileiro' e prometeu colocar um ponto final na invencibilidade e reinado de Ilia na companhia. Representante da nova geração, Maurício é tratado nos bastidores como uma joia pela alta cúpula do Ultimate, mesmo hoje ainda fora do ranking da categoria dos leves.

Próxima luta no radar

Para transformar seu desejo de duelar contra Topuria em realidade, Ruffy precisa se aproximar do pelotão de elite da categoria. Ciente disso, o brasileiro parece já ter um duelo de destaque encaminhado pelo UFC. Não à toa, o atleta da 'Fighting Nerds' indicou, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que o anúncio da liga será feito nos próximos dias e que o combate levará seus fãs à loucura. Agora resta saber em que patamar Maurício ficaria em caso de um novo triunfo no Ultimate.

