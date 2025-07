No radar do Benfica, lateral perde espaço e deve ser vendido pelo Santos

Do UOL, em Santos (SP)

No radar do Benfica (POR), JP Chermont perdeu espaço e deve ser negociado pelo Santos.

O que aconteceu

JP Chermont, aos 19 anos, foi para o fim da fila com o técnico Cleber Xavier. Ele só jogou uma vez com o novo comandante.

O Menino da Vila foi preterido pelo lateral-esquerdo Escobar e pelos zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, além de Aderlan e Leo Godoy, que já foi negociado. Mesmo assim, ele já tem 50 jogos pelo Peixe.

Com as chegadas de Igor Vinicius e a negociação em andamento por Mayke, JP Chermont, deve sair. A ideia do Santos é vender o atleta antes de ele se desvalorizar ainda mais. O jogador é figurinha carimbada na seleção brasileira sub-20.

Mesmo em baixa no Santos, Chermont é bem avaliado pelo futebol europeu. Houve algumas sondagens recentes. O UOL também apurou que existe chance de uma venda para outro clube brasileiro.

Um dos clubes envolvidos é o Benfica. O time português adquiriu a prioridade pela contratação de JP Chermont na negociação por Rollheiser. O Benfica precisa ser avisado de todas as propostas recebidas pelo Menino da Vila e tem o direito de cobrir.

Até aqui, o Benfica monitora, mas ainda não fez proposta pelo garoto. A última partida ter sido em 4 de maio, contra o Grêmio, pesa contra a movimentação na janela de transferências.