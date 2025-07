Neymar convoca torcida do Santos para amistoso contra a Desportiva Ferroviária no Espírito Santo

Nesta quinta-feira, o Santos enfrenta a Desportiva Ferroviária, às 20 horas (de Brasília) em duelo válido pela Vitória Cup, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Através das redes sociais do Peixe, Neymar convocou a torcida santista para incentivar a equipe

"Fala galera, quinta-feira agora vai ter nosso amistoso. Espero que os torcedores possam comparecer para incentivar a nossa equipe. A gente precisa de vocês demais nessa retomada dos nossos objetivos. Um grande abraço e nos vemos em Cariacica", disse Neymar em vídeo publicado pelas redes sociais do Santos.

O duelo servirá de preparação para o técnico Cleber Xavier antes do retorno do Campeonato Brasileiro. Como confirmou a CBF, o clássico contra o Palmeiras não será disputado neste fim de semana, por conta da participação do Verdão no Mundial de Clubes.

O Peixe ocupa atualmente a 15ª colocação do Brasileirão, com 12 pontos somados nas 12 primeiras rodadas.

Cléber Xavier, a princípio, não terá nenhum desfalque para a partida. O Peixe conseguiu zerar o departamento médico e poderá contar com todos os atletas.

Ainda há a expectativa de que o reforço Igor Vinícius possa fazer sua estreia pela equipe. Já Willian Arão, que busca melhor condicionamento físico, ainda é dúvida.

Do lado da Desportiva Ferroviária, a partida servirá de teste para a disputa da Copa Espírito Santo. A equipe encara o Rio Branco-VN, neste domingo, pelas quartas de final do torneio.