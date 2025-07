Neymar aparece em treino do Santos com novo visual; confira!

Nesta quarta-feira, Neymar apareceu no CT Rei Pelé com um novo visual. O meia-atacante do Santos fez tranças e descoloriu um pouco o cabelo.

Neymar aparece com novo visual em treino do Santos

Os cortes de cabelo são marca registrada na carreira do camisa 10. O astro lançou o moicano, assim que começou no Peixe. De lá para cá, realizou diversas mudanças e sempre chamou atenção, seja atuando no Barcelona, Paris Saint-Germain, Al-Hilal ou Seleção Brasileira.

Com o novo corte, Neymar deve estar entre os 11 iniciais do Alvinegro Praiano nesta quinta-feira, no amistoso contra a Desportiva Ferroviária-ES, em Cariacica. O meia-atacante treinou entre os titulares nesta manhã, no CT Rei Pelé.

O jogo será no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, às 20 horas (de Brasília). O embate servirá para Cleber Xavier fazer alguns testes antes do retorno do Campeonato Brasileiro.

Papai mais uma vez

Neymar chega animado para o compromisso após o nascimento da sua quarta filha, a segunda com Bruna Biancardi. Mel nasceu no último sábado.

O jogador de 33 anos tirou três dias de licença paternidade e ficou de fora dos treinos de sábado e segunda-feira. No domingo, o elenco inteiro estava de folga.

Neymar renovou o seu contrato com o Santos até o final de 2025 e é uma das principais esperanças do clube para um segundo semestre mais positivo.

O Santos não entra em campo neste final de semana. O clube receberia o Palmeiras, mas a CBF decidiu adiar o clássico, já que o Verdão estava na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Assim, o próximo compromisso oficial do Peixe será na quarta-feira, às 20 horas, contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.