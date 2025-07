Musiala fala pela 1ª vez após lesão e isenta Donnarumma: 'não há culpado'

O atacante Jamal Musiala, do Bayern de Munique, falou pela primeira vez desde a grave lesão do Mundial de Clubes e isentou o goleiro Donnarumma, do PSG, de culpa. O jogador fraturou a fíbula e o tornozelo esquerdo após choque com o arqueiro adversário e passou por cirurgia.

Quero agradecer todo apoio que recebi, significa muito para mim. É muito legal ver como o mundo do futebol se une em momentos como esses. Estou bem, sendo bem cuidado e quero dizer que não há quem culpar por isso (a lesão), situações assim acontecem. Vou usar esse próximo período para construir minha força e positividade novamente. Estou ansioso para ver vocês novamente. Musiala, em postagem no Instagram

O que aconteceu

Donnarumma foi criticado por Neuer, goleiro do Bayern, pela disputa que ocasionou a lesão de Musiala: "Uma situação em que você não precisa ir tão longe assim. É arriscado. Ele aceitou o risco de lesionar o rival. Fui até ele e perguntei: 'Você não quer ir ver o nosso jogador?'. É uma questão de respeito, de ir lá e desejar tudo de bom para o garoto. E ele fez isso [saiu de campo]. A justiça sempre faz sua parte. Eu teria reagido de forma diferente", disse Neuer.

O arqueiro do PSG se mostrou "muito chocado" com o episódio: "[Estou] Muito chocado com o que aconteceu. Eu realmente não tinha a intensão de machucar o Musiala", afirmou ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Musiala já passou por cirurgia e deve ficar entre quatro e cinco meses longe dos gramados, segundo o jornal alemão Bild.

O atacante ficou com o pé preso no chão após disputa com Donnarumma e caiu com o tornozelo esquerdo fora do lugar. Ele foi atendido no gramado e deixou o campo chorando na maca. O episódio aconteceu no último lance do primeiro tempo.

Donnarumma saiu sem falar com Musiala e chegou a esconder o rosto, parecendo chocado com a lesão, assim como outros companheiros. Depois, o goleiro italiano do PSG se manifestou nas redes sociais. "Todas as minhas orações e desejos de melhoras estão com você, Musiala", escreveu no Instagram.

O PSG eliminou o Bayern de Munique. A equipe francesa foi às redes com Doué e Dembélé na etapa final, venceu por 2 a 0 e se garantiu na semifinal do Mundial de Clubes.