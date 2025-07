Musiala agradece mensagens e não responsabiliza Donnarumma por lesão: "Não tem ninguém para culpar"

Através das redes sociais, nesta quarta-feira, Jamal Musiala agradeceu as mensagens de apoio que recebeu após passar por cirurgia na perna e inocentou o goleiro Gianluigi Donnarumma. O meia alemão sofreu uma grave lesão na perna durante o confronto entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

"Gostaria de agradecer por todo carinho e suporte que recebi de todos, significa muito para mim. É legal ver como o mundo do futebol se une em situações como essa. Eu realmente agradeço. A cirurgia foi bem-sucedida e estou sendo bem cuidado. Gostaria de dizer que não tem ninguém para culpar por isso. Situações como essa acontecem. Vou usar esse período para construir minha força e positividade novamente. Estou ansioso para ver vocês novamente", disse Jamal Musiala em vídeo publicado nas redes sociais.

No último sábado, no começo do segundo tempo do duelo entre Bayern de Munique e PSG, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, Jamal Musiala dividiu com Donnarumma e levou a pior, precisando sair de campo imobilizado na maca.

A imagem da lesão foi bem forte e o próprio Donnarumma ficou bastante abalado com o ocorrido. Os franceses venceram a partida por 2 a 0 e avançaram na competição. O goleiro italiano acabou sendo criticado por conta da entrada que resultou na contusão.

Depois, o clube alemão divulgou que o meia sofreu uma fratura na fíbula e uma luxação no tornozelo esquerdo. Musiala passou por cirurgia nesta segunda-feira e já iniciou o processo de recuperação. A previsão é de que o jogador fique vários meses longe dos gramados.

O Bayern de Munique retorna aos gramados no dia 8 de agosto (sexta-feira), em jogo amistoso contra o Tottenham. A bola rola às 13h30 (de Brasília), na Allianz Arena.