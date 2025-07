Mundial: PSG x Real começa com 10 minutos de atraso por causa de acidente

O jogo entre Real Madrid e PSG, pela semifinal do Mundial, teve início adiado por causa de um acidente de trânsito.

O que aconteceu

Um acidente aconteceu nas imediações do MetLife Stadium, palco do jogo, em Nova Jersey. O trânsito fez com que os dois times chegassem com atraso ao estádio.

O duelo, antes marcado para começar às 16h (de Brasília), começou às 16h10. Torcedores também tiveram dificuldades para chegar ao estádio, segundo a imprensa espanhola.

PSG e Real Madrid disputam uma vaga na final do Mundial de Clubes. Quem vencer, enfrentará o Chelsea na grande decisão, no domingo, às 16h, no mesmo estádio.