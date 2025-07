Mundial tem mata-mata intenso e caminha para feito inédito em Copas

O jogo termina empatado no tempo regulamentar, a igualdade é mantida na prorrogação e a decisão vai para os pênaltis para definir o classificado. Tal roteiro, que virou característico em mata-matas de Copas do Mundo, ainda não ocorreu em nenhum jogo do Mundial, que pode terminar com feito inédito em torneios da Fifa disputados neste formato.

Sem decisões por pênaltis?

Até aqui, nenhum jogo da fase eliminatória do Mundial foi para a disputa das penalidades. Três confrontos das oitavas até foram para a prorrogação e "flertaram" com essa possibilidade, mas terminaram com vitória de um dos lados no tempo extra. Isso ocorreu em Palmeiras 1 x 0 Botafogo, Chelsea 4 x 1 Benfica e Al-Hilal 4 x 3 Manchester City.

A primeira Copa do Mundo de clubes caminha para registrar um feito inédito em tal formato de disputa. O torneio pode chegar à final ou mesmo terminar sem ter decisões por pênaltis. Restam apenas dois jogos: PSG x Real Madrid, nesta tarde, e a final, que será disputada no domingo entre o vencedor deste duelo e o Chelsea.

Todas as Copas com 32 seleções tiveram pelo menos dois jogos terminando nos pênaltis. A Fifa passou a organizar a competição entre países neste formato a partir da edição de 1998. Duas delas, inclusive, contaram com o título sendo decidido nas penalidades: a de 2022, vencida pela Argentina, e a de 2006, pela Itália —a França saiu derrotada de ambas. A disputa por pênaltis foi introduzida na edição de 1982.

O Mundial, em sua primeira edição neste formato, já superou em muito o número de gols marcados nas Copas com o mesmo recorte. Foram 188 gols nos 61 jogos disputados até o momento, com média de mais de 3 por partida. O torneio de clubes havia batido o recorde das Copas, registrado na edição do Qatar, que foi a mais goleadora com 172 gols, antes mesmo de começar a disputa da semi.

Decisões de pênaltis no Mundial e Copas no mesmo formato