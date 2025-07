Mundial aumenta autoestima e deixa cofres mais cheios para os brasileiros

Do UOL, no Rio de Janeiro

Terminou a aventura brasileira no Mundial de Clubes. A derrota do Fluminense para o Chelsea foi o capítulo final de uma história que foi mais longe do que se imaginava antes do torneio. Não só para o tricolor, individualmente, mas para o quarteto brasileiro formado também por Palmeiras, Botafogo e Flamengo.

O saldo é um aumento na autoestima do nosso lado — de times e treinadores.

Isso se soma ao interessante retorno financeiro e de visibilidade que o "nananana" da Fifa trouxe. Sem considerar os impostos, os brasileiros se despedem embolsando uma premiação de aproximadamente R$ 900 milhões.

Mas nem por isso os quatro estão ilesos de uma "tensão pós-Mundial".

Deu certo até para a arbitragem, com o bom desempenho dos árbitros Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel.

Competitividade

A primeira edição do Mundial gerou curiosidade prévia por ser uma régua de um mês para medir a força do Brasil diante de times de outros continentes, sobretudo os europeus.

Os europeus que lutem se o Mundial está no fim de temporada deles.

O fato é que os resultados dos brasileiros contra os times do Velho Continente chamaram muito a atenção. Por mais que a final seja europeia, ao fim das contas.

A sensação foi de que a distância de competitividade em relação à galera da Champions não é tão grande assim. Por mais que eles sejam bem mais endinheirados.

Foram nove jogos Brasil x Europa - quatro vitórias europeias, três vitórias brasileiras e dois empates (nos quais Palmeiras e Fluminense jogaram melhor do que Porto e Borussia Dortmund).

Mas só no último confronto que o Chelsea conseguiu concretizar a vantagem para o lado de lá do Atlântico.

De todo modo, Flamengo, Fluminense e Botafogo tiveram grandes vitórias contra europeus. Só o Palmeiras não venceu, mas chegou mais longe que Fla e Bota para "amenizar".

Na lista dos jogos épicos, a vitória dos guerreiros tricolores sobre a Inter de Milão (vice-campeã da Champions), o glorioso 1 a 0 do Botafogo sobre o PSG (atual campeão europeu), e a virada com atropelo do Flamengo sobre o Chelsea — que acabou sendo um dos finalistas.

O efeito para os técnicos

Os resultados, por si só, já elevariam a moral dos treinadores brasileiros que foram ao Mundial. E estamos falando diretamente de Filipe Luís e Renato Gaúcho.

Mas ambos mostraram repertório tático que ajuda, na perspectiva deles, a aumentar a valorização dos profissionais brasileiros.

Curiosamente, Renato e Filipe brilharam em fases diferentes do jogo.

No caso tricolor, uma mudança tática para adotar três zagueiros e gerou um gatilho eficiente para vencer a Inter e o Al Hilal.

Na versão rubro-negra, o repertório de ousadia e organização ofensiva. O jogo contra o Chelsea foi a obra-prima.

A credibilidade voltou para o futebol brasileiro. Espero que não só o mundo, mas o Brasil possa olhar com outros olhos para os treinadores brasileiros, valorizar um pouco mais. Nada contra estrangeiros, tem espaço para todo mundo. Mas muita gente fala só sobre estrangeiros e dão pouco interesse para os brasileiros. Esse Mundial fez com que os brasileiros subissem na cotação. Que tenham um pouco mais de paciência com os brasileiros. Renato Gaúcho, técnico do Fluminense

Por outro lado, o palmeirense Abel Ferreira deixou o torneio sob cobranças pelo baixo desempenho do time — apesar de ter ido às quartas. Enquanto isso, Renato Paiva foi demitido no Botafogo.

Foi pior para os portugueses.

O lado financeiro

Mais do que ganhar uma Copa do Brasil. Mais do que o dinheiro de cotas de TV do Brasileirão relativo à performance.

No caso de Fluminense e Palmeiras, que foram mais longe, mais do que ganhar a Libertadores.

O Mundial de Clubes foi um cometa que despejou potes de dinheiro para os quatro brasileiros que estiveram lá.

E questões relativas aos impostos à parte, o valor bruto das premiações já mostra que a participação valeu muito a pena. Quanto cada um ganhou?

Fluminense: R$ 330 milhões

Palmeiras: R$ 218 milhões

Flamengo: R$ 152 milhões

Botafogo: R$ 145 milhões

Flamengo e Palmeiras já passaram da casa do bilhão em termos de receita anual. Então, proporcionalmente, o dinheiro tem menos impacto no bolo do que os clubes já produzem.

Só que essa bolada é importante para manter o ritmo de arrecadação, independentemente do desempenho de vendas no mercado de transferências.

No caso do Fluminense, os R$ 330 milhões são quase a metade da arrecadação de 2024 (R$ 684 milhões), que já tinha sido a maior da história do clube.

Para o Botafogo, essa verba vem em um ano de tentativa de consolidação após o mágico 2024, que terminou com títulos do Brasileiro e da Libertadores. A SAF e, sobretudo, a Eagle de John Textor agradecem.

O trabalho agora é saber de quanto será o desconto por impostos.

"Como alternativa, os clubes estão buscando opções via constituição, de um veículo estabelecido em território americano, para que a primeira tributação corporativa ocorra por lá. Isso permitiria uma redução da alíquota de 30% para 21%, e também possibilita a dedução de todos os custos inerentes à competição", apontou o advogado Alécio Ciaralo, sócio-fundador do escritório CCLA Advogados.

A CPM: crise pós-Mundial

Agora é hora de voltar à realidade. À vida normal. E nem tudo é paz após o Mundial de Clubes.

O Botafogo demitiu treinador. Começa uma reconstrução com o novato Davide Ancelotti, que deixou o trabalho de assistente do pai na seleção brasileira. Sem contar que Igor Jesus já foi embora e Jair está perto de ser o próximo.

No Flamengo, a crise se faz em casa. Discordâncias sobre contratações, sobre o papel de Pedro, saída do capitão Gerson e necessidade de reforços estão no repertório.

O Palmeiras terá que se redescobrir após a saída de Estêvão. Abel Ferreira tem como missão fazer o time jogar melhor. Ainda mais porque o Mundial não foi um bom sinal para o momento de Vitor Roque, a contratação recente mais cara.

O Fluminense sai com moral, mostrou que pode ser mais competitivo, mas é, dos quatro, aquele com elenco menos vistoso. A missão é não passar perrengue no Brasileirão por mais um ano e voltar a brigar lá em cima.

"Vamos ser mais cobrados ainda por essa campanha. O torcedor se animou, se alegrou e vai querer as mesmas apresentações lá no Brasil. É difícil motivar o grupo nesse sentido, estávamos jogando para o mundo todo. Mas essa parte psicológica eu vou trabalhar bastante. Nossa responsabilidade aumentou", admitiu Renato Gaúcho.