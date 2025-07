Multicampeã, Tarciane é um dos pilares da seleção de Arthur Elias

Com presença frequente na seleção brasileira, Tarciane é considerada um dos pilares da renovação da equipe de Arthur Elias e será peça fundamental na Copa América, em Quito, no Equador.

Tarciane, de 22 anos, nasceu em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Começou a carreira como zagueira no Fluminense antes de jogar no Corinthians, seu ex-clube. Atualmente, é defensora do Lyon.

A jovem talentosa teve um início de carreira promissor. Começou com as Daminhas da Bola, um projeto local, em 2019. Tarciane se destacou rapidamente no time carioca.

Em 2021, a zagueira pediu para deixar o Fluminense e assinou com o Corinthians. Sua estreia com a camisa alvinegra foi no Campeonato Brasileiro Feminino, em 22 de agosto de 2021. Tarciane marcou seu primeiro gol no Brasileirão feminino contra o Avaí, em 28 de maio de 2022.

A defensora coleciona títulos com o Corinthians:

Campeonato Brasileiro de Futebol Série A1: 2021, 2022, 2023

Campeonato Paulista de Futebol Feminino

Copa Libertadores Feminina: 2021, 2023

Supercopa do Brasil de Futebol Feminino: 2022, 2023

Copa Paulista de Futebol Feminino: 2022

Pela seleção brasileira, Tarciane conquistou, no ano passado, a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, diante dos EUA.

Considerada um talento precoce do futebol brasileiro, Tarciane foi campeã sul-americana Sub-20 em 2022 e, no mesmo ano, foi eleita a terceira melhor jogadora do Mundial da categoria, ajudando o Brasil a conquistar o terceiro lugar.

Em abril de 2024, a zagueira campeã foi vendida por R$ 2,5 milhões para o Houston Dash, dos EUA, a maior transação já realizada por um clube brasileiro no futebol feminino. No início de 2025, Tarciane foi contratada pelo Lyon, clube francês, após se destacar, principalmente nos Jogos Olímpicos de Paris. O Lyon é um dos principais clubes do futebol feminino mundial e o maior campeão da Champions League feminina.