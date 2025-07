Morre José Galli Neto, ex-jogador do Corinthians e da Portuguesa

Nesta quarta-feira, o ex-jogador e ex-treinador José Galli Neto faleceu aos 74 anos. Durante os anos 1970, ele teve passagens como atleta por Corinthians e Portuguesa, além de ter comandado a Lusa em 1992. A causa da morte não foi informada pela família.

José Galli Neto, ou simplesmente Galli, nasceu no dia 12 de março de 1950. Atuando como lateral-direito, foi revelado pelo Botafogo-SP em 1968 e defendeu Corinthians, Portuguesa, XV de Jaú, Ponte Preta, Atlético Goianiense e Noroeste durante sua carreira, que se encerrou em 1980.

Galli jogou no Corinthians em 1974, antes de se transferir, no mesmo ano, para a Portuguesa, que defendeu até 1976. Após encerrar a carreira de jogador, aos 30 anos, tornou-se treinador em 1982.

Em seus 38 anos como técnico, José Galli Neto teve passagens por diversos clubes do Brasil. Destacam-se seu trabalho na Portuguesa, em 1992, e sua trajetória no Botafogo-SP, que comandou nove vezes. Na equipe de Ribeirão Preto, conquistou o Troféu do Interior do Campeonato Paulista de 2010, além de ter estado à frente da equipe em boa parte da campanha do título da Série A3 do Estadual, em 2006. Seu último trabalho foi em 2018, quando treinou o Olímpia-SP.

A Portuguesa SAF lamenta profundamente o falecimento de José Galli Neto. Galli foi jogador da Lusa entre 1974 e 1976, além de ter sido técnico da Rubro Verde em 1992. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. pic.twitter.com/C5HMKPUBfm ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) July 9, 2025

