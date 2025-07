Mundial: Militão critica jogo do Real, e Beraldo detalha segredo do PSG

Os zagueiros Militão e Beraldo deram suas versões para classificar a vitória do PSG por 4 a 0 sobre o Real Madrid, em jogo da semifinal do Mundial ocorrido hoje. Eles falaram ao Dazn após a goleada francesa.

O que Militão, do Real, falou?

A gente sabia do potencial deles, que vêm em uma crescente. Faltou igualar a intensidade nos duelos para querer jogar. Quando conseguimos igualar isso, as qualidades se sobressaem. Faltou atenção e intensidade Militão

O que Beraldo, do PSG, falou?