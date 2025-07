Memphis falta a treino, e Corinthians aguarda justificativa do holandês

O atacante Memphis Depay não compareceu ao treinamento do Corinthians nesta quarta-feira. Após um dia de folga, o elenco se reapresentou pela manhã no CT Dr. Joaquim Grava, mas o holandês faltou.

A informação foi publicada inicialmente pela TV Record e confirmada pela Gazeta Esportiva. A reportagem também apurou que a diretoria alvinegra aguarda o jogador nesta quinta-feira para dar justificativas a respeito da ausência.

O caso acontece justamente na semana em que o Corinthians atrasou os salários do elenco e dos funcionários do clube. Em dificuldades financeiras, o Timão deveria ter depositado os vencimentos na segunda-feira, quinto dia útil do mês, mas realizou o pagamento somente na terça.

Além disso, no fim do mês passado, Memphis notificou oficialmente o clube por conta de direitos de imagem que estavam atrasados. A dívida foi quitada pelo Corinthians dias depois, mas ficou pendente o depósito da premiação pelo título do Campeonato Paulista deste ano.

E não é só o camisa 10 que não recebeu o bônus prometido pelo troféu estadual, mas sim todo o plantel. O clube ainda deve premiações à equipe feminina pelo título da Libertadores de 2024 e ao time principal masculino pela classificação à Libertadores desta temporada.

Em meio à crise financeira e o sumiço de Memphis Depay, o Corinthians se prepara para voltar aos gramados depois de cerca de um mês. Neste domingo, a equipe recebe o Red Bull Bragantino pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.