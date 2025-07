Melhor seleção em Copas no século, França nunca teve clube campeão mundial

A França inventou a Copa dos Campeões da Europa e sempre sofreu para conquistá-la.

Chegou à primeira final contra o Real Madrid, com o Stade Reims, teve oito decisões, só dois títulos.

O Olympique de Marselha, em 1993, e o Paris Saint-Germain, em 2025.

Mas até o início da década de 1990, a seleção da França não era a potência que se transformou-se.em termos de seleções.

A França é o país com maior número de finais de Copa do Mundo no século 21.

Vice-campeã em 2006 e 2022, vencedora em 2018.

Mas nunca chegou ao Mundial.

Em parte, porque o Olympique de Marselha, campeão da Champions League em 1993, foi suspenso pela Uefa no segundo semestre daquele mesmo ano. Isto porque houve comprovação de corrupção de seu presidente, o ex-senador Bernard Tapie, em partidas do Campeonato Francês.

O Olympique teve revogado seu título francês daquele ano e rebaixado para a Segunda Divisão. Mas não perdeu o troféu da Champions League, validado pela Uefa por não haver evidências de corrupção nos jogos na competição continental.

Nunca mais voltou a um Mundial de Clubes. Só agora com o Paris Saint-Germain, segundo campeão da Champions League representando a França.