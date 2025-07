Maior artilheiro, Mbappé revê PSG pela 1ª vez e pode quebrar recorde

Kylian Mbappé reencontra o PSG pela primeira vez e tem a chance de, contra clube no qual é o goleador histórico, registrar a sua temporada mais artilheira da carreira.

O que aconteceu

Agora do lado oposto, Mbappé revê o clube que defendeu por seis anos. Real Madrid e PSG se enfrentam às 16h (de Brasília), no Metlife Stadium, em busca da segunda vaga na final do Mundial —quem vencer encara o Chelsea.

O atacante francês pode, no primeiro ano após sair do time parisiense, registrar a sua melhor temporada da carreira. Com o Real, ele já balançou a rede 44 vezes na atual, igualando seu número de gols marcados na anterior, que havia sido a sua mais goleadora pelo PSG. Se fizer mais um gol, chegará pela primeira vez à marca dos 45.

Mbappé comemora gol marcado pelo PSG contra a Real Sociedad pela Liga dos Campeões Imagem: Alex Caparros/Getty Images

Mbappé deixou o PSG como maior artilheiro da história do clube —com folga. Ele anotou 256 gols em 308 confrontos, tendo mais de 50 gols à frente de Edinson Cavani, segundo colocado na lista de goleadores. Ele ficou seis temporadas seguidas balançando a rede mais de 30 vezes, tendo superado a marca dos 40 gols em metade delas.

O reencontro com o clube ocorre após processo na Justiça e com o jogador vindo de infecção causada por bactéria em frango. Após a saída do time, Mbappé entrou com um processo contra o PSG por assédio moral e tentativa de extorsão, cujas queixas retirou nesta semana. Além disso, o camisa 9 chega na partida ainda se recuperando da gastroenterite que o tirou dos primeiros jogos do Mundial. De acordo com o jornal francês L'Équipe, foi uma bactéria em frango que causou a doença que o fez perder 6 kg.

Para o PSG, Mbappé já é "passado". Sem o astro, o PSG chegou à conquista da inédita Liga dos Campeões, e o técnico Luis Enrique se esquivou de responder se o time melhorou após a saída do atacante evocando o presente: "Isso é passado, e o passado move poucas coisas. Nós nos concentramos no presente", afirmou o treinador na entrevista coletiva na véspera do confronto.

Números de Mbappé por temporada

2024/25 (Real Madrid): 44 gols em 58 jogos*

2023/24 (PSG): 44 gols em 48 jogos

2022/23 (PSG): 41 gols em 43 jogos

2021/22 (PSG): 39 gols em 46 jogos

2020/21 (PSG): 42 gols em 47 jogos

2019/20 (PSG): 30 gols em 37 jogos

2018/19 (PSG): 39 gols em 43 jogos

2017/18 (Monaco+PSG): 21 gols em 46 jogos

2016/17 (Monaco): 26 gols em 44 jogos

2015/16 (Monaco): 1 gol em 14 jogos

*Pode bater o recorde da carreira