Mano valoriza conquista da Recopa Gaúcha pelo Grêmio: "Importante para dar confiança"

Com gols de Alysson e Amuzu, o Grêmio venceu o São José-RS em casa por 2 a 0 nesta terça-feira, e conquistou o título da Recopa Gaúcha. Apesar do troféu de pouca relevância no cenário nacional, o técnico Mano Menezes valorizou a conquista.

"Vamos comemorar um pouco primeiro. O sentimento de conquistar algo, por menor que seja a importância, sempre tem grande valor para a construção de uma equipe. É importante para avançar na confiança que entendemos ser coisas fundamentais para voltar a ser o Grêmio que queremos ser", disse Mano.

Período importante

Além disso, Mano Menezes ressaltou que o período de treinos devido a pausa para a Copa do Mundo de Clubes foi de extrema importância para a equipe.

"Este período foi de muito trabalho. A gente intensificou aquilo tudo que queríamos fazer. Vamos usar os próximos três dias para trabalhar a parte de mecânica de jogadas, porque entendemos que agora os jogadores estão no nível que queremos. Foi possível ver no jogo-treino (diante do Aimoré) algumas coisas boas e nesta terça também na primeira parte contra o São José", afirmou Mano.

O Grêmio volta a campo pelo Brasileirão neste domingo (13), quando visitará o Cruzeiro, às 20h30 (de Brasília), pela 13ª rodada da competição.