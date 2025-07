Luisa Stefani cai nas quartas das duplas femininas para favoritas em Wimbledon

Luisa Stefani se despediu da chave de duplas femininas do torneio de Wimbledon 2025, terceiro Grand Slam da temporada de tênis. Nesta quarta-feira, a brasileira e a húngara Timea Babos caíram nas quartas de final da competição.

Elas foram eliminadas diante da tcheca Katerina Siniakova e da norte-americana Taylor Townsend, cabeças de chave número 1. Stefani e Babos perderam o duelo em dois sets, parciais de 7/5 e 6/3.

Luisa Stefani: decisão nas duplas mistas

Apesar do revés, Luisa Stefani continua com chances de conquista em Wimbledon. A brasileira e o britânico Joe Salisbury passaram à final das duplas mistas com o triunfo sobre a parceria cabeça de chave 2, formada pelo salvadorenho Marcelo Arévalo e a chinesa Shuai Zhang. A vitória teve um placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6(6) e 7/6(4).

Stefani e Salisbury vão brigar pelo título contra o holandês Sam Verbeek e a tcheca Katerina Siniakova, número 1 de duplas do feminino.