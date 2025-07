Luisa Stefani busca o título das duplas mistas em Wimbledon

Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 29ª do mundo, vai buscar o título de Wimbledon nas duplas mistas ao lado do britânico Joe Salisbury, nesta quinta-feira. A dupla jogará por volta das 12h30 (de Brasília), na quadra central, diante do holandês Sam Verbeek e da tcheca Katerina Siniakova.

O BRASIL ESTÁ NA FINAL DE DUPLAS MISTAS EM WIMBLEDON! Luisa Stefani e o britânico Joe Salisbury enfrentam na decisão a tcheca Katerina Siniakova e o holandês Sem Verbeek. pic.twitter.com/ujgGimwHGi ? TenisBrasil (@sitetenisbrasil) July 8, 2025

A tenista é a primeira brasileira desde Maria Esther Bueno, em 1967, a jogar uma final no mais tradicional torneio do esporte e busca ser a primeira campeã desde Bueno, que tem três títulos de simples e cinco nas duplas femininas, além de três vices nas mistas.

Luisa joga sua segunda final de Grand Slam. Ela foi campeã em 2023 com Rafael Matos nas mistas no Australian Open e ainda tem história para o tênis brasileiro como a única, ao lado de Laura Pigossi, a dar uma medalha olímpica para o país em Tóquio 2021 com o Bronze.