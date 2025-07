'Melhor da temporada': Luis Enrique se derrete em retorno de Dembélé no PSG

Imagem: ALEX GRIMM/Getty Images via AFP

Do UOL, em São Paulo

O técnico Luis Enrique se derreteu por Dembélé após o atacante fazer um gol na goleada do PSG sobre o Real Madrid por 4 a 0, hoje, na semifinal do Mundial de Clubes. O jogador, um dos favoritos ao prêmio de melhor do mundo, fez seu primeiro jogo como titular após voltar de lesão.

É o primeiro jogo que podemos usar ele por inteiro porque ele estava lesionado, tentamos cuidar dele e acho que é o melhor jogador da temporada. Ele merece ganhar tudo porque deu tudo ao time e conseguimos alcançar taças. Luis Enrique, ao DAZN

Dembélé fez o segundo gol do PSG no jogo. Ele aproveitou vacilo de Rüdiger e só tirou de Courtois para deixar o dele na partida.

O que mais Luis Enrique disse?

Sentimento. "Eu me sinto muito bem, sempre é difícil jogar esse tipo de jogo. Começamos o jogo muito bem, estamos felizes com o desempenho."

Clima adverso. "Faz muito calor, precisamos jogar de várias maneiras em diferentes condições para ter um melhor desempenho. Estamos num momento especial e acho que é assim que podemos ganhar."

Final. "O Chelsea se saiu bem no Mundial e temos de nos preparar e recuperarmos. Queremos fazer história no nosso clube e depois virão as férias."

PSG massacra e vai à final

O PSG atropelou o Real Madrid no MetLife Stadium. Além de Dembélé, Fabián Ruíz (duas vezes) e Gonçalo Ramos fizeram os gols dos franceses no jogo.

Os parisienses vão encarar o Chelsea na final. As equipes se enfrentam no próximo domingo, às 16h (de Brasília), também no MetLife Stadium.

O PSG tenta coroar a temporada "perfeita". A equipe foi campeã da Champions League, do Campeonato Francês, da Copa da França e da Supercopa da França