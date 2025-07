Luis Enrique celebra classificação do PSG à final do Mundial: "Momento especial"

O PSG está na final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Nesta quarta-feira, o time goleou o Real Madrid por 4 a 0, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, e fará a decisão contra o Chelsea. Técnico da equipe francesa, Luis Enrique comemorou a classificação.

"Me sinto muito bem. Sempre é difícil jogar nesse tipo de jogo contra o Real Madrid. Acho que começamos o jogo muito bem. Estamos felizes com o desempenho", comentou em entrevista à DAZN.

"Faz muito calor. Precisamos jogar em diferentes condições para ter um melhor desempenho. Mas os dois times se saíram bem. Estamos num momento especial. E acho que merecíamos ganhar", acrescentou.

Com o triunfo, o PSG carimbou seu passaporte à final da competição, onde enfrenta o Chelsea, que superou o Fluminense pela outra chave.

Valendo o título da Copa do Mundo de Clubes, PSG e Chelsea se enfrentam no próximo domingo, às 16h (de Brasília), novamente no MetLife Stadium.