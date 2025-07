Líder, Palmeiras bate Flamengo e emenda quinta vitória seguida no Brasileiro sub-17

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-17, o líder Palmeiras visitou o Flamengo na Gávea, venceu por 2 a 1 e emendou sua quinta vitória seguida na competição. Juan Gabriel e Juan Francisco balançaram as redes para o Verdão.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 22 pontos, na primeira colocação da tabela, e aumentou sua sequência de vitórias para cinco.

Do outro lado, ao ser derrotado, o Flamengo permaneceu com 15 somados, na quinta posição do torneio de base.

O Palmeiras retorna aos gramados no próximo sábado, às 15h (de Brasília), quando visita o Desportivo Brasil, pela segunda fase do Paulistão da categoria. Na próxima quarta, às 14h45, o Flamengo visita seu rival Fluminense, pela 10ª rodada do Brasileiro.