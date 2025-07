Lenda do UFC, Randy Couture é hospitalizado após sofrer queimaduras em acidente

Ex-campeão e membro do Hall da Fama do UFC, Randy Couture precisou ser hospitalizado às pressas na última terça-feira (8). De acordo com o site 'TMZ Sports', o veterano de 62 anos sofreu um acidente de carro enquanto treinava em uma pista de corrida em Kansas City que resultou em uma série de lesões graves no seu corpo.

No acidente, o ex-lutador sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau, lesões no corpo, além de inalar fumaça. Assim, Couture foi levado de helicóptero para uma unidade de queimados na região, onde permanece até o momento. Apesar do susto e da necessidade de hospitalização, de acordo com fontes próximas ao Hall da Fama do UFC, em contato com o 'TMZ Sports', o veterano deve se recuperar totalmente.

Piloto de NHRA

Considerado por muitos como um dos grandes nomes da história do MMA, Randy Couture vinha treinando há alguns meses para participar de uma corrida de carros da NHRA (National Hot Rod Association). A organização promove eventos da categoria 'dragster' - veículos leves e com motores extremamente potentes, especializados em provas de arrancada. O veterano estava passando pelo processo para conseguir uma licença para guiar o automóvel e fazer sua estreia nas competições ainda em 2025.

Quem é Randy Couture?

Uma das primeiras grandes estrelas do MMA, Randy Couture foi o primeiro lutador da história a conquistar dois títulos em categorias diferentes no UFC - um feito repetido apenas por um seleto grupo até os dias de hoje. No seu auge, o americano foi campeão dos meio-pesados (93 kg), duas vezes, e dos pesos-pesados, em três ocasiões.

Depois de encerrar sua carreira no MMA em 2011, aos 47 anos de idade, Couture se aventurou em diferentes áreas. Além de trabalhar como treinador na sua academia 'XTreme Couture', em Las Vegas (EUA), e comentarista, se mantendo próximo do mundo das lutas, o Hall da Fama do UFC também se arriscou na carreira de ator, atuando em algumas produções de Hollywood, como 'Os Mercenários', e séries de TV.

