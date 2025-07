Juventude anuncia a contratação de Lucas Fernandes, ex-São Paulo e Botafogo

O Juventude anunciou, nesta terça-feira, a contratação do meia Lucas Fernandes, ex-São Paulo e Botafogo. O jogador de 27 anos assinou um contrato com o clube gaúcho até o final da temporada.

Revelado pelas categorias de base do São Paulo, Lucas Fernandes disputou 53 jogos com o elenco profissional do Tricolor entre janeiro de 2016 e agosto de 2018, marcou dois gols e deu cinco assistências.

Em seguida, o meia passou pelo Portimonense, de Portugal, até ser emprestado ao Botafogo em abril de 2022. No Glorioso, Lucas Fernandes entrou em campo 60 vezes, anotou quatro gols e deu três assistências.

Bem-vindo, Lucas Fernandes! ?? O meia de 27 anos, com passagens por São Paulo, Portimonense-POR, Botafogo e Cuiabá, assinou contrato definitivo com o Juventude até o final da temporada. Lucas já está integrado ao elenco comandado por Claudio Tencati para a sequência do... pic.twitter.com/dhaCYthp4Z ? E.C. Juventude (@ECJuventude) July 8, 2025

No começo do ano passado, o jogador foi emprestado novamente, desta vez para o Cuiabá, onde disputou a última edição do Campeonato Brasileiro. Em janeiro, foi cedido ao AVS para disputar a segunda metade da temporada europeia.

Pelo clube português, foram oito jogos e nenhuma participação em gol.

Agora, Lucas Fernandes chega para ajudar o Juventude na briga contra o rebaixamento no Brasileirão. O meia já está integrado ao elenco do treinador Cláudio Tencati. O clube Jaconero volta a campo na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Sport, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi.

O Juventude é o 19º colocado, com oito pontos. Enquanto o Sport é o lanterna da competição, com apenas três pontos somados.