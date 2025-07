João Pedro 'paga' metade de investimento milionário do Chelsea em 6 dias

Em menos de uma semana, João Pedro já fez o Chelsea recuperar indiretamente quase metade do valor desembolsado na contratação do atacante brasileiro —sem considerar taxas.

O que aconteceu

João Pedro custou 55 milhões de libras esterlinas (R$ 407 milhões) e foi anunciado com efeito imediato na última quarta. Os Blues abriram os cofres para trazê-lo do rival inglês Brighton, e o atacante de 23 anos já ingressou na delegação para a disputa do mata-mata do Mundial, tendo entrado no segundo tempo contra o Palmeiras, nas quartas.

Ontem, ele anotou os dois gols da classificação à final, o que rendeu prêmio de 30 milhões de euros (R$ 191 milhões) —valor garantido ao vice-campeão. Cria de Xerém, o atacante puniu o Fluminense, embora não tenha comemorado após marcar contra o ex-clube.

Se ajudar o Chelsea a conquistar o título, o brasileiro contribuirá para bônus de mais 10 milhões de euros (63 milhões). O campeão, além da taça, receberá 10 milhões a mais que o segundo colocado, sem considerar a taxa de imposto que ficará retido nos EUA.

Com isso, João Pedro poderá fazer o Chelsea "quitar" mais da metade da quantia investida em sua contratação a curtíssimo prazo. O jogador assinou contrato até 2033 com o clube londrino.