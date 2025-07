Internacional inicia troca do sistema de iluminação do Beira-Rio

O Internacional divulgou, nesta terça-feira, o início da troca do sistema de iluminação do Beira-Rio. A obra faz parte de uma nova etapa no processo de modernização do Estádio, chamado de Beira-Rio 2.5, e tem previsão para acabar na primeira quinzena de agosto.

"A troca da iluminação do Beira-Rio é mais um passo importante no nosso processo contínuo de modernização. Estamos substituindo os refletores por um sistema de LED, que oferece melhor desempenho e menor consumo de energia, gerando, consequentemente, economia para o Clube. Também estamos trocando as luzes cênicas da cobertura. Seguimos avançando, gradualmente, com responsabilidade e visão de futuro, para tornar a nossa casa cada vez mais moderna e proporcionar uma experiência ainda melhor para a torcida", disse André Dalto, vice-presidente de Administração do Internacional.

Em parceria com a BRIO e a Silicon, Inter inicia nova etapa no processo de modernização do Beira-Rio: a troca do sistema de iluminação do estádio! ??? ? Os 244 novos refletores garantirão melhor qualidade de iluminação, com a possibilidade de realização de show de luzes, e... pic.twitter.com/ivOVGapEtM ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 8, 2025

Em parceria com a BRIO e a Silicon, 244 refletores de LED serão instalados no lugar do antigo sistema de iluminação do Beira-Rio. No primeiro momento, serão removidos os refletores atuais que já estão fora de operação.

Em seguida, após a partida contra o Vitória, neste sábado, serão retirados os demais equipamentos. Ao mesmo tempo, começará a instalação do novo sistema, que promete melhorar a qualidade de iluminação e reduzir custos para o Complexo.

Além da troca dos refletores, a iluminação cênica, das membranas, também será atualizada e aprimorada. O Internacional ainda garantiu que as obras não vão impactar os jogos que a equipe disputar no Beira-Rio neste período.