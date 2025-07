Iga contém reação de Samsonova e vai à semi de Wimbledon pela primeira vez

Pela primeira vez desde 2020, Iga Swiatek chegou a Wimbledon sem ter conquistado nenhum título sequer na temporada. Ainda assim, a polonesa, ex-número 1 do mundo e atual #4 do ranking, já alcança um resultado inédito no torneio britânico. Ao fazer 6/2 e 7/5, contendo uma reação da russa Liudmilla Samsonova (#19) no segundo set do duelo desta quarta-feira, Iga se classificou pela primeira vez na carreira às semifinais do slam da grama.

Dona de cinco títulos de slam (Roland Garros em 2020, 2022, 2023 e 2024 e US Open em 2022), Swiatek fará sua nona semifinal em um torneio deste porte. Ela agora é uma quatro tenistas em atividade que alcançaram as semis de simples nos quatro torneios do grand slam - as outras são Aryna Sabalenka, Victoria Azarenka e Karolina Pliskova.

Sua próxima adversária em Wimbledon este ano será a vencedora do duelo entre Mirra Andreeva (#7) e Belinda Bencic (#35).

Como aconteceu

O primeiro set começou equilibrado, com as duas tenistas levando vantagem em seus games de saque. No sexto game, porém, Samsonova sacava em 40/15, mas deu uma chance a Swiatek quando cometeu dois erros seguidos. Iga, então, venceu um rali após precisar se defender bem. Na sequência, com o break point, atacou bem de direita, forçou um erro da rival e conseguiu a quebra. Depois disso, a polonesa disparou na frente e, após mais erros de Samsonova no oitavo game, Iga anotou outra quebra e fechou a parcial em 6/2.

O segundo set começou com Samsonova cometendo duas duplas faltas seguidas e perdendo o saque mais uma vez. Nesse momento, Iga abriu 2/0 e já somava seis games vencidos de forma consecutiva. A sequência chegou a sete quando Swiatek salvou quatro break points e abriu 3/0. Samsonova, contudo, seguiu lutando. Primeiro, confirmou seu saque para interromper a série negativa. Depois, contou com erros de Iga para devolver a quebra e deixar o placar em 2/3. Mesmo sem conseguir confirmar seu saque no sexto game (foi quebrada com mais uma dupla falta em um break point), a russa voltou a quebrar Iga no sétimo game, encaixando uma ótima devolução vencedora em um break point. Pouco depois, Samsonova voltou a confirmar seu saque e igualou o placar em 4/4.

A russa jogava de maneira mais agressiva, mas Iga freou a reação da rival quando fez um ótimo nono game para abrir 5/4. A polonesa também saiu de 0/30 no 11º game e confirmou seu serviço para abrir 6/5. Enfim, no 12º game, sacando para manter-se viva na partida, Samsonova parece ter sentido a pressão. Jogou uma curtinha na rede, errou uma esquerda e cedeu dois match points (15/40). No segundo deles, uma devolução vencedora de Iga matou a partida.