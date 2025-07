Grêmio se reapresenta após título da Recopa Gaúcha

O Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre (RS), nesta quarta-feira. A equipe seguiu com a preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro, mesmo após conquistar a Recopa Gaúcha na terça-feira, ao vencer o São José por 2 a 0, na Arena, com gols de Alysson e Amuzu.

Fim de treino no CT Luiz Carvalho ???? pic.twitter.com/L1i6DlgzYn ? Grêmio FBPA (@Gremio) July 9, 2025

A equipe comandada por Mano Menezes foi dividida em dois grupos de jogadores: os que atuaram por pelo menos 60 minutos na Recopa Gaúcha permaneceram na academia, realizando trabalho de recuperação física; já os demais atletas treinaram normalmente no gramado.

Após o aquecimento tradicional, com alongamento, corrida, circuito de exercícios físicos e saltos, o técnico Mano Menezes comandou um treino coletivo, que contou com a participação de jogadores das categorias de base do Grêmio. Durante toda a atividade, foi mantido o formato de jogo-treino em campo inteiro.

O elenco gremista se reapresenta nesta quinta-feira, às 10h30 (de Brasília), dando sequência à preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro.

Fase do Grêmio

O Grêmio volta a campo neste domingo, às 20h30, quando enfrenta o Cruzeiro fora de casa, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe de Mano Menezes ocupa a 11ª colocação do Brasileirão, com 16 pontos, quatro a menos que o Fluminense, sexto colocado e primeiro time na zona de classificação para a Libertadores.