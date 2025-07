De R$ 273 a R$ 27 milhões: lutadoras abrem portas para nova geração no boxe

Amanda Serrano chegou ao ringue montado no Oculus, um centro de transporte que liga 12 linhas de metrô e tem lojas de todo tipo pelo caminho, no World Trade Center, em Nova York, rodeada por duas promessas do boxe porto-riquenho e duas do boxe dos EUA, e se emocionou no palco ao falar da futura geração.

"A luta que eu, minha equipe, minha irmã e Jordan (seu treinador) passamos, não quero que essas meninas passem", disse a atual campeã mundial unificada do peso-pena (47-3-1), em um treino aberto, antes de enfrentar Katie Taylor (24-1) na próxima sexta-feira, pelo cinturão indiscutível do peso superleve.

"A luta era real. Estávamos recebendo 50 dólares, 100 dólares (aproximadamente R$ 273 e R$ 546, na cotação atual). Era bem triste", desabafou.

A preocupação com o futuro e as novas gerações também foi trazida por Taylor, campeã olímpica irlandesa que ostenta 24 vitórias e só uma derrota na carreira. Ela levou quatro crianças ao ringue, sendo três garotas.

Katie Taylor leva crianças irlandesas ao ringue em treino aberto em Nova York Imagem: Esther Lin/Most Valuable Promotions

"Vai ser uma atmosfera magnífica no Madison Square Garden. Todos os fãs irlandeses e porto-riquenhos vão adorar. É tão bom ver tantos irlandeses aqui. E eu, na verdade, tenho essa garotinha aqui. Você luta boxe?", perguntou a uma delas, que diz amar Katie e ensaia alguns socos no ar junto com a boxeadora.

"É incrível ver algumas jovens boxeando. Só de estar aqui já será uma inspiração para a próxima geração. É disso que se trata", completou Taylor, que tem um currículo de dar inveja.

Além do título indiscutível dos superleves, ela já foi campeã indiscutível dos leves, até mudar de categoria. Também acumula uma medalha olímpica, em 2012, e diversos títulos europeus e mundiais no boxe amador.

Pagamento recorde?

O valor que cada lutadora receberá ainda não foi divulgado oficialmente, mas um dos promotores da luta, o youtuber e boxeador Jake Paul, já havia falado sobre as bolsas das atletas.

"Não poderia estar mais orgulhoso, mas o crédito é todo delas", valorizou Paul, dono da Most Valuable Promotions ao lado de Nakisa Bidarian.

"Quando a conheci, disse: 'você vai aparecer em outdoors e ganhar 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 27,3 milhões, na cotação atual) por uma luta'. E ela riu", brincou Paul. Especula-se na imprensa internacional que elas já ganharam mais do que isso nas lutas anteriores, em 2022 e 2024.

O confronto entre Amanda Serrano e Katie Taylor será transmitido pela Netflix, na próxima sexta, às 21h (de Brasília).