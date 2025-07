Gabriel Bonfim exalta luta contra Wonderboy no UFC Nashville: "Maior da minha carreira"

Neste sábado (12), Gabriel Bonfim, um dos atletas mais promissores do MMA nacional, terá pela frente o principal desafio de sua carreira até o momento, no card do UFC Nashville. Pelo menos é assim que 'Marretinha' - como o meio-médio (77 kg) brasileiro é conhecido - trata o combate contra o veterano Stephen 'Wonderboy' Thompson.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Gabriel Marretinha classificou o duelo de gerações contra Stephen Thompson como "a maior luta" de sua carreira. Satisfeito com a oportunidade de enfrentar o ex-desafiante ao título do UFC, o atleta da 'Bonfim Brothers' entende que uma vitória sobre o experiente lutador americano pode alavancar de vez sua carreira, inclusive com uma vaga no ranking top 15 da divisão, uma vez que o veterano ocupa o 12º lugar na lista.

"É a maior luta da minha carreira até agora. É uma honra lutar com o Thompson. Eu nem estava no UFC, estava bem longe, e o cara já disputava cinturão. O cara tem uma bela história no UFC. E vai ser uma honra lutar com ele, dividir o octógono com ele, vai ser massa. Eu fico mais empolgado com isso. Porque isso quer dizer que estou crescendo dentro do UFC, a minha carreira está decolando. Estou muito feliz com essa oportunidade que o UFC me deu - oportunidade de ouro", afirmou Gabriel.

Caminho para a vitória

E para sair do octógono do UFC Nashville com um novo triunfo na organização e, de quebra, ascender ao ranking meio-médio, Gabriel acredita que possui o caminho para a vitória traçado. Membro da nova geração de lutadores de MMA, cada vez mais completos, o brasileiro vê brechas no grappling do rival, carateca de origem. Assim, mesmo considerando ser capaz de fazer frente à trocação de Thompson, Marretinha sabe que pode ter seu trabalho facilitado caso aposte na sua luta agarrada.

"Ele tem 42 anos, é um cara que já tem o jogo traçado. Eu sou um garoto de 27 anos e cada dia estou aprendendo mais, melhorando a minha trocação, o meu chão. E tenho certeza que a minha parte de trocação não deixa a desejar com ele. Mas eu tenho muita vantagem no chão, no grappling, botar para baixo, fazer esse jogo amarrado. Mas quem pensar que vai ser uma luta chata (está enganado), não vai ser não", analisou a jovem promessa do Brasil.

Contratado pelo UFC via 'Contender Series', em 2022, Gabriel Bonfim venceu quatro dos cinco combates disputados por ele no octógono mais famoso do mundo - sendo três destes triunfos conquistados por finalização. Sua única derrota na organização veio diante do dinamarquês Nicolas Dalby, em novembro de 2023, no UFC São Paulo.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok