Flu deixa Mundial orgulhoso, mas na bronca com arbitragem: 'Muito pênalti'

O sentimento é de orgulho pela campanha, mas também de revolta. O Fluminense deixa o Mundial de Clubes na bronca com a arbitragem do francês François Letexier, responsável por anular um pênalti em favor do Tricolor ontem. O time perdeu para o Chelsea por 2 a 0 e foi eliminado da competição.

'Muito pênalti'

Os jogadores do Flu que passaram pela zona mista do Metlife Stadium não esconderam o descontentamento. Para o lateral esquerdo Renê, por exemplo, esse tipo de lance não tem a intervenção do VAR:

Pelo o que eu assisto dos jogos da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, que ele mesmo apita, o VAR dificilmente interfere nesses lances de interpretação. Ele tava próximo ao lance e deu o pênalti. Não sei porque o VAR o chamou para revisar. Infelizmente, era um lance que poderia fazer a diferença para nós. Se empatássemos ali, poderíamos crescer no jogo Renê

Lima também estava na bronca. O meia, porém, justificou de uma maneira diferente da que o árbitro interpretou. Letexier avaliou que a mão de Chalobah foi um movimento natural, sem intenção. O lance aconteceu aos 34 minutos do primeiro tempo, quando Chelsea vencia por 1 a 0.

Para mim, muito pênalti. Não sei o que ele quis dizer de não ter marcado. Para mim, a bola bate direto na mão do defensor deles. Para mim, não vejo o toque na coxa. Enfim, muda a direção da bola. E pra mim também o braço não estava muito próximo do corpo, estava mediano. Então, é claro, tocou a bola na mão e é pênalti. Poderia mudar o placar da partida, poderíamos virar o jogo. Enfim, fica a diretoria a cobrar os dirigentes da Fifa porque o árbitro não deu esse pênalti tão claro Lima

Renato Gaúcho: 'Foi pênalti. Eu vi no vestiário'

Técnico do Fluminense, Renato Gaúcho afirmou ter visto o lance no vestiário antes de ir para a coletiva. E em sua opinião, foi pênalti. O treinador, porém, não quis usar o lance como desculpa para a eliminação.