Filho de Robinho é relacionado para amistoso do Santos; veja lista completa

O Santos contará com uma novidade na lista de relacionados para o amistoso contra a Desportiva Ferroviária-ES. O meia-atacante Robinho Jr. foi convocado para viajar com o elenco para Cariacica, no Espírito Santo.

Veja a lista de relacionados completa:

Lista de relacionados do Santos para o amistoso (Foto: Divulgação)

O filho de Robinho, ex-jogador do Peixe, está ganhando cada vez mais espaço entre os profissionais. O garoto de 17 anos foi inscrito no Campeonato Brasileiro recentemente.

Robinho Jr. iniciou o ano na base do Santos com a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas o Alvinegro Praiano foi eliminado ainda na terceira fase, nos pênaltis, pela Ferroviária. Na competição, o meia-atacante disputou duas partidas e anotou um gol.

Já na reta final de janeiro, ele participou de treinos com a equipe profissional, que ainda era comandada pelo técnico português Pedro Caixinha. Posteriormente, foi inscrito no Campeonato Paulista e até chegou a ser relacionado para o duelo contra o Noroeste, mas foi cortado do banco de reservas.

Hora de embarcar ? pic.twitter.com/eoM89BToPp ? Santos FC (@SantosFC) July 9, 2025

Ajuda do ídolo

Com a volta de Neymar ao Santos, no começo do ano, Robinho Jr. se aproximou bastante do craque. Em fevereiro, o garoto publicou uma homenagem ao astro, que respondeu e afirmou que, assim como Robinho cuidou dele, ele cuidará de Robson Júnior.

Em maio deste ano, Neymar esteve no CT Rei Pelé para acompanhar a vitória do Santos no Brasileiro sub-20 e foi, mais uma vez, homenageado pelo filho de Robinho. O jovem, que marcou o terceiro gol no triunfo sobre o Grêmio, fechou a conta e comemorou igual ao camisa 10 do Peixe.

Jogo de testes

O jogo contra a Desportiva Ferroviária-ES será nesta quinta-feira, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, às 20 horas (de Brasília). O embate servirá para Cleber Xavier fazer alguns ajustes antes do retorno do Campeonato Brasileiro.

Recém-anunciado, Willian Arão não viajou. O volante está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular. Já o lateral direito Igor Vinícius está com o grupo.

No momento, o Alvinegro Praiano não tem nenhum jogador entregue ao departamento médico.

O Santos não entra em campo neste final de semana. O clube receberia o Palmeiras, mas a CBF decidiu adiar o clássico, já que o Verdão estava na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Assim, o próximo compromisso oficial do Peixe será na quarta-feira, às 20 horas, contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.