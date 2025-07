Filho de Emerson Fittipaldi é confirmado na Fórmula 2 para 2026 pela AIX Racing

A Fórmula 2 terá novamente um representante brasileiro no grid a partir de 2026. Emerson Fittipaldi Jr., de apenas 18 anos, foi anunciado nesta quarta-feira como piloto titular da equipe AIX Racing para a próxima temporada. Filho do bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, o jovem paulista dá um salto direto da Eurocup-3 para a principal categoria de acesso à F-1, sem passar pela tradicional etapa intermediária da Fórmula 3.

O anúncio representa um novo capítulo na trajetória da família Fittipaldi no automobilismo internacional. Emmo, como é conhecido, iniciou sua carreira profissional em 2021, na Fórmula 4 Dinamarquesa, onde encerrou sua primeira temporada em terceiro lugar geral. Desde então, acumulou passagens por diferentes campeonatos de base, incluindo a F-4 Italiana, ADAC F-4, Fórmula Regional Europeia e, mais recentemente, a Fórmula Regional do Oriente Médio e a Eurocup-3.

Atualmente, o brasileiro compete na Eurocup-3 e ocupa a 13ª posição na classificação geral. Ainda que os resultados não sejam expressivos em termos de pódios e vitórias, a equipe AIX Racing aposta no potencial de desenvolvimento do jovem piloto. O projeto visa prepará-lo gradualmente para um ambiente altamente competitivo como o da F-2, considerado o último degrau antes da Fórmula 1.

"Será uma curva de aprendizado muito grande para mim", afirmou Emmo ao comentar sua chegada à categoria. "Estarei competindo com os melhores pilotos do mundo, então será uma honra correr contra todos eles na pista. Minhas expectativas são de que vou aprender muito, todos os dias e todas as semanas."

A estreia oficial de Emerson Jr. na Fórmula 2 está marcada para o dia 8 de março de 2026, com a etapa de abertura da temporada em Melbourne, na Austrália. Com o acerto, ele se junta a nomes como Felipe Drugovich (campeão em 2022) e Gabriel Bortoleto (campeão em 2024) como representantes recentes do Brasil na F-2.

A AIX Racing ainda não anunciou quem será o segundo piloto da equipe para 2026, mas destaca que a chegada de Emmo representa um investimento a longo prazo, com foco no crescimento técnico e pessoal do jovem brasileiro.