Mundial: Fifa Fan Zone tem saldo de 110 mil torcedores em Copacabana

A Fifa Fan Zone, realizada no Rio de Janeiro desde o dia 15 de junho, foi encerrada com sucesso de público em meio aos jogos do Mundial de Clubes.

O evento reuniu mais de 110 mil torcedores nas areias da praia de Copacabana, zona sul da cidade. A Effect Sport foi a responsável pela organização das atividades, enquanto a Betano atuou como patrocinadora máster.

A Fan Zone esteve aberta em 14 dias de jogos e transmitiu mais de 90 horas de evento — foram 23 partidas exibidas aos fãs de futebol, divididas em dois telões de 10m x 5,5m.

A arena teve capacidade para receber até 7 mil pessoas, mas diante das entradas e saídas, o número foi ampliado em algumas oportunidades. Flamengo x Bayern (12 mil), Flamengo x Chelsea (10 mil), Botafogo x PSG (8 mil) e Botafogo x Palmeiras (8 mil) foram os jogos com recorde de público.