Expansão global! UFC anuncia primeiro evento da história no Catar para novembro

A cada temporada que passa, o UFC expande suas fronteiras e amplia ainda mais sua marca ao promover eventos em diferentes cantos do mundo. E um dos mercados que parecem mais atrair a empresa no momento é o do Oriente Médio. Depois de ter experiências bem-sucedidas na região com eventos na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, o Ultimate agora desbravará o terceiro país do território com um show confirmado para o Catar.

Nesta quarta-feira (9), através de suas redes (veja abaixo ou clique aqui), a liga presidida por Dana White anunciou a novidade. O show, programado para o dia 22 de novembro, será realizado na capital do país, em Doha. A mais de quatro meses para sua realização, não há, entretanto, nenhum anúncio de lutas confirmadas para o evento.

"Nós vamos para todos os lugares. Estivemos em Abu Dhabi por um bom tempo e agora estamos começando a expandir. Catar é uma sede que estávamos trabalhando há alguns anos, e finalmente conseguimos concretizar algo. Já queria ir para o Catar há muito tempo, e estou animado para isso", declarou Dana White, em conversa com a imprensa, de acordo com o site 'MMA Fighting'.

Brasil na rota?

Enquanto o Ultimate diversifica cada vez mais as sedes de seus shows, o fã brasileiro anseia por saber se a organização fará ou não uma visita ao país nesta temporada. Os rumores iniciais apontavam para um card em Brasília no mês de novembro. Agora, porém, segundo o site 'MMA Fighting', a liga aparentemente negocia um evento para o Rio de Janeiro, em outubro. A 'Cidade Maravilhosa' foi o palco da última vinda do UFC em solo nacional. Na oportunidade, em maio de 2024, Alexandre Pantoja e José Aldo fizeram as lutas principais da noite contra, respectivamente, Steve Erceg e Jonathan Martinez.

